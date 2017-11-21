Матвиенко заявила о готовности России снять ограничения со СМИ-иноагентов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет готова в любое время снять ограничения со СМИ-иностранных агентов, но первый подобный шаг должен быть сделан на Западе, передает РИА «Новости».

«Как только снимут ограничения с наших СМИ, мы в любой момент готовы сделать то же самое. Еще раз хочу сказать, это не наш выбор, не мы это начали, но не ответить зеркально в этой ситуации мы просто не имели право», — сказала она.

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Матвиенко напомнила, что Госдума уже приняла соответствующий закон, а Совфед 22 ноября будет его рассматривать, «в соответствии с которым мы принимаем абсолютно зеркальные ответные меры, отнеся зарубежных журналистов, которые финансируются государствами из-за рубежа, к иноагентам».

«При этом мы не запрещаем им работать. Мы просто ставим их в такие же условия, неудобные для журналистов, как поставили наши средства массовой информации», — заключила она.

Ранее посольство России призвало Вашингтон прекратить ограничивать свободу российских СМИ.