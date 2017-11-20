Меркель ответила на призыв уйти в отставку

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит смысла в своей отставке. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, она готова занимать пост канцлера еще четыре года. Она отметила, что важно продемонстрировать Европе стабильность в Германии.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» призвала Меркель уйти в отставку.

Такое заявление в «АдГ» сделали после того, как «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии отказались войти в коалицию с блоком Меркель в бундестаге.