Турецкий посол дал свою оценку отношениям с Россией

Посол Турции в России Хюсеин Дириоз назвал отношения между двумя странами «отличными». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отношения между Турцией и Россией отличные. Сейчас отношения на высшем уровне, высоком уровне, в рамках обмена, в области культуры и образования очень хорошие», — отметил Дириоз.

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Посол добавил, что несколько дней назад был в Сочи на двусторонней встрече лидеров двух стран.

«Теперь я вновь направляюсь туда, для подготовки трехсторонней встречи на высшем уровне», — сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой заявил, что взаимоотношения России и Турции восстановились практически полностью.