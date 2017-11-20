Госдеп выделил $12 млн для давления на КНДР

Госдепартамент США выделил $12 млн для усиления давления на КНДР, сообщает RT.

«Правительство Соединенных Штатов стремится использовать все доступные средства давления на КНДР, чтобы добиться свёртывания программ разработки оружия массового поражения (ОМП) и связанных систем доставки и побудить КНДР к отказу от ядерного оружия», — говорится в документе.

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Отмечается, что деньги пойдут на разработку правовых программ, облегчающих принятие санкций и замораживания активов, связанных с распространением ОМП.

Ранее в Польше заявили о связи провокаций КНДР с «планами России».