Меркель отреагировала на провал коалиционных переговоров

Лидер ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала решение либеральной партии не продолжать переговоры о коалиции, передает РИА «Новости».

«Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — сказала она.

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Меркель добавила, что важным вопросом на переговорах была ситуация с миграцией.

Ранее стало известно, что Свободная демократическая партия Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с партией Меркель и «Зелеными».