Алиеву передали «теплые приветы» от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «теплые приветы» от президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Вы совсем недавно встречались с президентом Российской Федерации, в Тегеране. Это было 1 ноября. Он передает вам самые теплые приветы. С удовольствием вспоминает ваши контакты», — сказал он.

Реклама

Он также подчеркнул, что Россия остается приверженной выполнению всех договоренностей с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с Алиевым.