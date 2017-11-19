Лавров о встрече «астанинской тройки»: мы договорились по всем вопросам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча с министрами иностранных дел Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммедом Джавада Зарифом в Анталье была полезной и стороны договорились по всем вопросам, передает РИА «Новости».

«Мы собрались, чтобы обменяться мнениями о конкретных деталях подготовки к саммиту президентов наших стран, который состоится 22 ноября в Сочи. Работа была очень полезной, мы договорились по всем ключевым вопросам и будем докладывать президенту наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс Астаны», — заявил Лавров журналистам.

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Встреча глав МИД России, Турции и Ирана стартовала ранее в воскресенье.

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани 22 ноября.