Экс-премьер Ливана вернется в страну

Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири решил вернуться в Ливан в течение нескольких дней, передает Reuters.

По словам Харири, он хочет принять участие в праздновании дня независимости Ливана 22 ноября. Экс-премьер добавил, что выскажет свою позицию по кризису в Бейруте после встречи с президентом страны Мишелем Ауном.

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Ранее Харири прибыл во Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Ливана объявил об отставке 4 ноября во время визита в Саудовскую Аравию. Позднее сообщалось, что Эр-Рияд удерживает его в стране насильно, однако Харири опроверг эту информацию.