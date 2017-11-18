В Госдепе выразили поддержку Украине в связи с годовщиной голодомора

Госдепартамент США выразил поддержку Украине в связи с годовщиной голодомора, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ведомство отмечается, что миллионы украинцев, «умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи при Сталине».

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«Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, когда мы вспоминаем эту трагедию, созданную Советским Союзом, и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт», — заявили в Госдепе.

Во внешнеполитическом ведомстве также подтвердили свою приверженность «безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации».