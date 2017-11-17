Путин пошутил о своем графике после выборов

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным ректор ВГИК Владимир Малышев пригласил главу государства на юбилейные торжества, посвященные 100-летию вуза в 2019 году, передает РИА «Новости».

«Вчера мы узнали, что подписан вами указ о 100-летии ВГИКа в 2019 году. Мы просили бы вас найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года посетить ВГИК и поздравить со 100-летием», — сказал он.

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На это предложение президент ответил шуткой.

«Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Песков в восьмой раз ответил на вопрос об участии Путина в выборах.