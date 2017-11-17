Рейтинг одобрения работы Трампа побил новый антирекорд

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа побил новый антирекорд и достиг отметки в 41%. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на новый опрос.

Как отмечает издание, данный рейтинг президента по данным этого опроса находится на достаточно высоком уровне по сравнению с аналогичными исследованиями, проведенными другими компаниями. Например, по данным опроса RealClearPolitics, рейтинг одобрения Трампа находится на отметке в 38%, что является историческим минимумом для президента на данном этапе срока.

Ранее сообщалось, что Трамп стал самым непопулярным президентом США за 70 лет.