WSJ рассказал о первом официальном запросе документов у штаба Трампа

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, впервые направил нескольким членам избирательного штаба президента США Дональда Трампа запросы о предоставлении документов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, команда следователей направила запрос в штаб Трампа в середине октября, а среди адресатов – несколько высокопоставленных членов команды Трампа.

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Как сообщается, их попросили предоставить документы и электронные письма по ключевым вопросам, связанными с Россией, однако дать показания их не вызывали.

Газета подчеркивает, что это первый запрос Мюллера к штабу. Представитель спецпркурора Мюллера отказался прокомментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США поручил проверить деятельность фонда Клинтон и «урановую сделку».