Ушаков рассказал о возможности проведения новой встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможность проведения новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждается, передает РИА «Новости».

«Нет речи об этом еще. Никто не обсуждает даже такую возможность, насколько я знаю», — сказал он.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что рано или поздно полноценная встреча Путина и Трампа состоится. При этом он добавил, что «танго танцуют вдвоем».