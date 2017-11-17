Аваков ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос журналистов, будет ли он баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах, передает РИА «Новости».

«Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать», — заявил он.

По словам Авакова, политизация силовых органов является преступлением.

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«Каждый, кто хочет построить себе карьеру на уголовных делах, прокурорской деятельности или на «красивой позе» — преступник. И люди должны в этом разбираться», — заключил министр.

Ранее экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал провести досрочные парламентские и президентские выборы на Украине.