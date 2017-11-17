Земан: Россия нашла свою сильную личность

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Россия смогла стать полноправным партнером Китая и США, так как во главе государства стоит сильная личность. Об этом Земан рассказал в интервью телеканалу TV Barrandov.

Он отметил, что в начале 1990-х готов в бывшем СССР сложилась ситуация распада, первым этапом которым стало провозглашение независимости бывшими союзными республиками, а вторым могло стать отделение от России регионов.

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«Чтобы не допустить этого, не дойти до дезинтеграции, каждая страна, не исключая России, нуждается в сильной личности во главе. Ну, а поскольку Россия такую сильную личность нашла, то постепенно начался ее подъем, и теперь Россия играет роль равноправного партнера Китая и США», — сказал президент Чехии.

Официальный визит Земана в Россию пройдет с 20 по 24 ноября.