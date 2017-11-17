Мадуро решил потребовать от оппозиции помочь отменить санкции США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках переговоров с оппозицией планирует потребовать от оппозиции включиться в работу по отмене санкций США, сообщает РИА «Новости».

«Я распорядился потребовать от венесуэльской оппозиции, как только мы придем к соглашению о проведении президентских выборов с экономическими гарантиями в 2018 году, чтобы была прекращена экономическая война против народа и санкции США, чтобы они пообещали переговорить с правительством США и потребовать прекратить это экономическое и финансовое преследование Венесуэлы», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что после введения новых санкций Венесуэла обвинила США в систематической агрессии.