Посол России в США: важно не закрываться друг от друга

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что последнее совместное заявление глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа показало, что страны нужны друг другу, передает РИА «Новости».

«Последний контакт между российским и американским президентами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме и их совместное заявление по Сирии доказало, что наши страны нуждаются друг в друге и могут достичь согласия для совместной работы», — сказал Антонов.

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Он отметил, что «важно не закрываться друг от друга» для достижения общих целей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о позиции Трампа по сотрудничеству с Путиным.