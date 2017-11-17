Белый дом о сотрудничестве с Путиным: Трамп не будет ходить вокруг да около

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп считает, что ему необходимо работать с президентом России Владимиром Путиным над решением тех «вызовов», с которыми сталкиваются Штаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Послушайте, президент [Трамп] не будет ходить вокруг да около по вопросу того, что ему нужно работать с этим мировым лидером и он хочет работать с ним над серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас», — сказала Сандерс.

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Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предположил, что рано или поздно полноценная встреча Путина и Трампа состоится.

Последняя на данный момент встреча глав России и США состоялась «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме. По итогам переговоров Путин и Трамп опубликовали совместное заявление, в котором выразили уверенность в необходимости урегулировать ситуацию в Сирии мирным путем, а также заявили о решимости победить терроризм в стране.