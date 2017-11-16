Трамп призвал продлить механизм расследования химатак в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал Совбез ООН проголосовать за продление Совместного механизма по расследованию (СМР) химических атак в Сирии. Об этом он написал в твиттере.

«Нужно, чтобы все в Совбезе ООН проголосовали за продление Совместного механизма по Сирии для обеспечения того, чтобы режим [президента Сирии Башара] Асада больше не совершал массовых убийств с применением химоружия», — написал Трамп.

Ранее Белый дом призвал Россию проголосовать за продление мандата миссии, расследующей химатаки в Сирии.