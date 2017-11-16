Премьер Новой Зеландии припомнила Трампу «неожиданную победу» на выборах

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ответила на комментарии президента США Дональда Трампа по поводу своего избрания. Об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что Ардерн встретила Трампа на гала-ужине саммита АСЕАН. Трамп похлопал человека рядом с ней по плечу и сказал: «Эта женщина вызвала много огорчений в ее стране».

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В ответ Арден отметила, что «никто не выступал с протестными маршами после ее избрания», ссылаясь на то, что многие вышли на улицы, чтобы выразить протест после неожиданной победы Трампа.

Также она сказала, что в ответ на ее замечание Трамп рассмеялся и не обиделся.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Джасинду Ардерн с избранием на пост премьера Новой Зеландии.