Сенатор Маккейн связал закон о СМИ-иноагентах с боязнью правды

Американский Сенатор Джон Маккейн на своем сайте опубликовал заявление после одобрения российской Госдумой законопроекта о СМИ-иноагентах.

В сообщении говорится, что американские телевизионные сети вроде «Голоса Америки» или CNN нельзя сравнивать с телеканалом RT.

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«Журналисты этих каналов ищут правду, опровергают ложь и привлекают к ответственности правительства. Пропагандисты из RT опровергают правду, распространяют ложь и стремятся подорвать демократические институты», — следует из заявления.

По мнению сенатора, президенту России Владимиру Путину не нужны оправдания для борьбы с иностранными СМИ, так как «главная угроза для него — это истина».

Ранее Госдума в третьем чтении единогласно одобрила законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие зарубежное финансирование.