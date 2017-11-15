Посольство в Британии отвергло обвинения в насаждении антимусульманских настроений

Российское посольство в Великобритании в своем твиттере отвергло обвинения газеты Sun в распространении антимусульманских настроений.

«Sun использует сеющие распри антимусульманские настроения, а затем перекладывает вину на Россию. Первоклассно!», — написали дипломаты.

К сообщению была прикреплена фотография разворота газеты с заголовком «Как Россия пыталась возбудить расовую ненависть с использованием иллюстрации Sun».