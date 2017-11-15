Собчак на выборах президента выдвинется от партии «Гражданская инициатива»
Телеведущая Ксения Собчак пойдет на президентские выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщается на сайте Собчак.
«Консультации начались месяц назад. Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру. Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека», — заявила Собчак.
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Она добавила, что по-прежнему призывает к объединению все демократические силы.
«Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить», — добавила телеведущая.
Ранее СМИ назвали партию Собчак на президентских выборах.