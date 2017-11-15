В дополнение к «доске позора» Совфед создаст «черную книгу»

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил о создании «черной книги» вмешательств в суверенные дела государств с указанием стоящих за этим людей, передает РИА «Новости».

«Мы планируем к июню составить «черную книгу» вмешательств в суверенные дела государств, а также завести «доску позора», то есть персонально назвать людей, которые в силу своих конъюнктурных интересов формируют фальшивые новости, потом настраивают общественное мнение, и как итог — страна получает санкции», — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что в Совфеде появится доска позора с фамилиями виновных в антироссийских санкциях.