В Крыму посоветовали Киеву не «заниматься ерундой» на международной арене

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что проект резолюции ООН по нарушению прав человека в Крыму не отвечает сути вопроса, и посоветовал Киеву перестать «заниматься ерундой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — сказал Фикс.

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Он отметил, что в Крыму очень строго относятся к соблюдению прав человека, а многочисленные зарубежные делегации посетили полуостров и убедились в динамичном развитии региона и уважительном отношении друг к другу всех народов, проживающих в Крыму.

«Украине пора прекратить заниматься ерундой, спекулируя крымским вопросом на международной арене. Но к этому нужно относиться спокойно, как говорят: «Собака лает, а караван идет». Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам большинством голосов принял проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму.