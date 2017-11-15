NYT: в Зимбабве военные заявили об «изменении ситуации» в стране

В Зимбабве военные заявили, что они взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе и «ситуация в стране вышла на другой уровень». Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что после «очевидного захвата» государственной телекомпании ZBC два офицера в форме «отрицали, что военные захватили власть» и добавили, что Мугабе и его семья находятся «в безопасном и надежном месте, их безопасность гарантирована».

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«Мы нацелены только на преступников вокруг него, которые совершают преступления, вызывают социальные и экономические страдания в стране, чтобы привлечь их к ответственности», — заявил главный оратор, которого назвали начальником штаба армии, генерал-майором С. Б. Мойо.

Мойо также заявил, что на «любую провокацию последует соответствующий ответ».

Ранее сообщалось, что на улицах Зимбабве были видны военные машины и вооруженные солдаты, которые нападали на прохожих.