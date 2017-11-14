Захарова назвала безответственными обвинения Мэй в адрес России
Лондон демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на заявление британского премьера Терезы Мэй.
Ранее Мэй заявила, что Россия является угрозой глобальному миропорядку.
По словам Захаровой, тезисы британского премьера объединяет «безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений».
«При этом Лондон демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути того самого международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берется защищать», — отметила официальный представитель МИД.
Захарова также связывает выход Британии из ЕС с необходимостью создания внешнего врага для отвлечения внимания.
«Это не может не вызывать сожаления, особенно в условиях, когда британским интересам с учетом амбиций страны по превращению в «Глобальную Британию» отвечала бы многовекторная, прагматичная и эффективная внешняя политика», — добавила она.
Ранее МИД призвал Мэй угоститься крымским вином после слов об агрессии.