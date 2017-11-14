Медведев разделил впечатления Путина о Трампе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе мероприятия саммита АСЕАН в Маниле, передает «Интерфакс».

«Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом Соединенных Штатов в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН. Поскольку президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы могли пообщаться, поговорить», — сообщил Медведев.

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Медведев рассказал, что его впечатление от общения с Трампом совпало с тем, что говорил президент России Владимир Путин.

«Впечатление такое, оно совпадает с тем, что недавно сказал Путин на эту тему: он открытый, доброжелательный человек, с которым можно комфортно говорить по самым разным темам», — пояснил премьер.

Ранее Песков раскрыл подробности разговора Путина с Трампом.