Трамп не пришел на саммит стран Восточной Азии

Президент США Дональд Трамп покинул Филиппины, не посетив саммит стран Восточной Азии из-за отклонения от расписания мероприятий, сообщает Reuters.

Трамп на борту самолета заявил, что вместо этого передал свои подготовленные заранее замечания за обедом с главами стран.

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Вместо Трампа в саммите примет участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Отмечается, что организаторы встречи отстали от расписания примерно на 90 минут.

Ранее в Белом доме рассказали о подробностях разговора Трампа с главой Филиппин Родриго Дутерте.