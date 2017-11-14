Трамп не пришел на саммит стран Восточной Азии
Президент США Дональд Трамп покинул Филиппины, не посетив саммит стран Восточной Азии из-за отклонения от расписания мероприятий, сообщает Reuters.
Трамп на борту самолета заявил, что вместо этого передал свои подготовленные заранее замечания за обедом с главами стран.
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Вместо Трампа в саммите примет участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Отмечается, что организаторы встречи отстали от расписания примерно на 90 минут.
Ранее в Белом доме рассказали о подробностях разговора Трампа с главой Филиппин Родриго Дутерте.