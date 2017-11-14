Мэй назвала причину визита главы МИД Британии в Москву

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что глава МИД страны Борис Джонсон посетит Россию в ближайшие месяцы, потому что Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой. Об этом сообщает Sky News.

«Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Поэтому, в то время как мы должны остерегаться, мы также хотим действовать, поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел будет посещать Москву», — сказала она.

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По ее словам, «многие из нас с надеждой смотрели на постсоветскую Россию».

«Потому что мы знаем, что сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, будет в интересах Соединенного Королевства, Европы и всего мира», — сказала Мэй.

Ранее The Times писала, что Джонсон признал возможную частичную вину Запада в ухудшении отношений с Москвой.