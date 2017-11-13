В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Эрдоган

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи обсудят ситуацию в Сирии, включая политическое урегулирование и его перспективы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президент полетит в Сочи, где состоится его общение с президентом Турции Эрдоганом. Главным образом на повестке дня – положение дел в Сирии», — сказал Песков.

Реклама

Он отметил, что президенты обсудят вопросы функционирования зон деэскалации, продолжение процесса политического урегулирования и его перспективы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о темах переговоров Эрдогана и Путина в Сочи.