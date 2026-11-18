В Париже около 500 полицейских в гражданской одежде провели акцию протеста возле Елисейского дворца и здания МВД Франции, сообщает Le Figaro. Правоохранители потребовали повышения надбавок за риск и улучшения условий труда после нескольких недель массовых беспорядков в стране. Участники акции заявили, что полицейские истощены непрерывными дежурствами, а предложение властей повысить выплаты к 2029 году их не устраивает.

В Париже 18 ноября несколько сотен полицейских провели собственную акцию протеста возле здания министерства внутренних дел, расположенного неподалеку от Елисейского дворца, сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, в демонстрации приняли участие от 400 до 500 сотрудников правоохранительных органов в гражданской одежде.

Участники акции собрались около 10:00 на площади Рон-Пуэн-де-Шанз-Элизе, после чего организовали шествие к зданию МВД на площади Бово, неся в руках синие флаги, а движение по одной из улиц вблизи президентской резиденции было перекрыто.

Инициатором выступления стал профсоюз Alliance Police Nationale. Помимо сотрудников специальных подразделений CRS, занимающихся подавлением массовых беспорядков, к протесту присоединились представители уголовной полиции, разведывательных служб, криминалистических подразделений и пограничной полиции.

Участники акции требовали встречи с министром внутренних дел Франции Лораном Нуньесом и пересмотра условий оплаты труда.

«Правительство отказывается нас слышать. Оно нас услышит», — приводит газета слова организаторов акции.

Позднее часть протестующих, включая генерального секретаря Alliance Фабьена Ванемельрика, принял глава МВД. По итогам встречи Нуньес подтвердил, что власти продолжают работать над предложениями о повышении выплат полицейским, и пообещал подписать письмо о намерении подготовить новое соглашение.

Чего требуют полицейские

Главное требование протестующих — увеличение специальной надбавки за службу в условиях повышенного риска, известной как ISSP. В настоящее время она составляет 28,5% от базового оклада и не пересматривалась с 2019 года, тогда как полицейские профсоюзы добиваются ее немедленного повышения до 35%.

Ранее, 13 ноября, представители Alliance, а также организаций Un1té и Unsa уже обсуждали этот вопрос с главой МВД. По данным канала BFMTV, Нуньес предложил поэтапно увеличить выплаты до 33,5% к 2029 году: на один процентный пункт в апреле 2027-го, еще на два пункта в 2028-м и на два в 2029 году.

Однако профсоюзы сочли предложение недостаточным. Как сообщает Le Monde, полицейские недовольны не только размером надбавок, но и растущей нагрузкой из-за непрекращающихся массовых протестов во Франции.

Представитель Alliance Сильвия Воду заявила AFP, что правоохранительные органы на протяжении нескольких лет сталкиваются с нехваткой личного состава, которая особенно осложнилась после октябрьских беспорядков, в ходе которых пострадали десятки сотрудников.

По ее словам, полицейские устали от непрерывных дежурств и требуют от правительства не только повышения выплат, но и увеличения численности подразделений.

В МВД Франции, в свою очередь, объясняют постепенное повышение надбавок ограниченными возможностями бюджета, при этом признавая, что сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с повышенными рисками во время массовых демонстраций.

Полицейские перестали выходить на службу

Ранее 17 ноября, в день общенациональных протестов, сотни бойцов CRS не вышли на службу, сославшись на необходимость медицинского обследования.

Как сообщал телеканал BFMTV, все сотрудники специального подразделения CRS 8, отвечающего за оперативное реагирование на беспорядки, обратились к врачам, из-за чего подразделение не смогло участвовать в обеспечении безопасности демонстраций.

По данным Le Monde, аналогичная ситуация возникла почти в 30 из 63 подразделений CRS, а всего медицинские консультации проходили около тысячи сотрудников из примерно 13 тысяч бойцов.

Поскольку сотрудникам французской полиции запрещено участвовать в забастовках, подобные обращения к врачам стали одним из способов выразить недовольство условиями службы, поясняет газета.

Представитель профсоюза Alliance Йоанн Марас объяснил происходящее общим истощением личного состава. По его словам, полицейские работают с повышенной нагрузкой с конца сентября, а некоторые подразделения не возвращались в свои расположения по семь недель.

Массовые выступления во Франции начались в сентябре с протестов школьников, недовольных нехваткой преподавателей и состоянием учебных заведений. Впоследствии к акциям присоединились студенты, профсоюзы и другие общественные движения. Демонстранты также выступают против роста стоимости жизни и сокращения государственных расходов.

После беспорядков 17 октября власти были вынуждены практически каждые выходные привлекать дополнительные подразделения полиции и жандармерии для обеспечения безопасности, так, во время отдельных акций число задействованных правоохранителей достигало 70 тысяч.

На фоне растущего недовольства Alliance объявил о проведении 26 ноября новой общенациональной акции полицейских. Профсоюз намерен продолжать протесты, если власти не предложат приемлемых условий повышения выплат и снижения нагрузки на сотрудников, сообщает Le Monde.