Евросоюз намерен включить в 22-й пакет санкций против России запрет на въезд для бывших участников боевых действий на Украине, сообщает Bloomberg. Новые ограничения также могут затронуть российские банки, криптовалютные сервисы и около 65 судов «теневого флота». Еврокомиссия планирует представить пакет на следующей неделе, а утвердить его рассчитывают в декабре. Ранее аналогичную инициативу не удалось согласовать из-за возражений Франции и Италии, которые полагаются на вклад туристов из РФ в экономику.

Евросоюз планирует запретить въезд на свою территорию бывшим российским военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на Украине. Соответствующее предложение станет центральным элементом 22-го пакета антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, Еврокомиссия также готовит ограничения в отношении нескольких российских банков, поставщиков криптовалютных услуг и примерно 65 судов так называемого теневого флота, которые, по мнению Брюсселя, используются для обхода санкций.

Кроме того, новые меры могут затронуть компании, связанные с российским военно-промышленным комплексом, и поставки товаров, которые могут применяться при производстве вооружений. Также обсуждается запрет на проведение операций с рядом портов и нефтеперерабатывающих заводов.

Источники Bloomberg утверждают, что Еврокомиссия может отказаться от наиболее спорных инициатив, чтобы ускорить согласование пакета. В частности, речь идет о запрете на предоставление морских услуг российским судам, против которого ранее выступали некоторые государства Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 ноября заявила, что новый пакет антироссийских санкций представят на следующей неделе. По информации Politico, Брюссель рассчитывает утвердить ограничения в декабре.

Для принятия санкций необходимо согласие всех 27 стран ЕС, поэтому окончательный перечень мер может измениться в ходе переговоров.

ЕС хочет запретить въезд участникам СВО

Идея ограничить въезд российских военнослужащих обсуждается в Евросоюзе не впервые. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующее предложение включили еще в проект 21-го пакета санкций, представленного в июле 2026 года.

Однако тогда против инициативы выступили Франция и Италия. В этих странах опасались, что новые правила фактически могут привести к запрету на въезд для значительной части российских граждан.

Кроме того, Париж и Рим указывали на юридические сложности, связанные с проверкой каждого заявителя и установлением факта его участия в боевых действиях.

В результате визовый запрет не вошел в окончательную редакцию 21-го пакета санкций. При этом Совет ЕС закрепил правовую основу для введения подобных ограничений в будущем.

В октябре европейские министры иностранных дел вновь обсуждали необходимость ускорить введение запрета на въезд для российских участников боевых действий. Одновременно рассматривались дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов и сокращение числа туристических виз.

В ноябре глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила с помощью специалистов по разведке получить данные о российских военнослужащих, участвующих в конфликте на Украине, чтобы впоследствии не допускать их на территорию Евросоюза.

Комментируя инициативу Каллас, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на ее возможное участие в европейской переговорной группе по украинскому урегулированию.

«Задаемся вопросом, что эти переговорщики смогут добавить к мирному процессу», — сказал представитель Кремля.

Какие еще ограничения готовит Брюссель

Помимо визового запрета, Евросоюз рассматривает создание специального ведомства для координации санкционной политики. Предполагается, что оно приступит к работе в начале 2027 года и будет отвечать за весь процесс применения ограничений — от разработки предложений до контроля за их исполнением.

Источники Bloomberg также сообщили о планах Брюсселя создать отдельную категорию санкций, связанных с технологиями и социальными сетями.

Ранее Politico писало, что новый пакет будет направлен на противодействие использованию Россией криптовалют, а также ограничение экспорта сырья, необходимого для производства беспилотников и ракет.

При этом Евросоюз, вероятно, не сможет согласовать все первоначальные предложения. По информации издания, против запрета на морские услуги выступают Греция, Мальта и Кипр, а Ирландия возражает против включения глинозема в санкционный перечень.

Последний пакет санкций ЕС против России был принят в июле, однако 16 ноября Брюссель также ввел дополнительные ограничения. Под них попали Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, предприятия «Газпром нефтехим Салават» и ТАИФ-НК, платежный сервис ЮMoney и более 40 российских банков.

В Кремле неоднократно отмечали, что российская экономика продолжает работать в условиях многочисленных ограничений и выработала к ним «определенный иммунитет».