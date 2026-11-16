Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин мог бы предпринять более жесткие меры против Украины, но предпочитает этого не делать. Российская сторона немного отошла от конфронтации, подчеркнул он. При этом на Украине говорят об усилении российских атак. По информации The New York Times, интенсивные удары начались на несколько недель раньше, чем ожидалось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российский лидер Владимир Путин может действовать в отношении Украины намного жестче, однако предпочитает не делать этого, заявил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, он мог бы действовать жестче. Честно говоря, гораздо жестче», — сказал он на встрече с журналистами.

По словам главы Белого дома, российская сторона немного отошла от конфронтации. Путин «хотел бы, чтобы все это закончилось», считает Трамп.

Он уточнил, что намерен обсудить «свою любимую тему — Украину» на встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

Кроме того, у Трампа спросили, почему доступ к системе спутниковой связи Starlink на Украине вновь ограничен.

«Не думаю, что это так. Я об этом не слышал», — ответил он.

«Масштаб атак вырос в разы»

Тем временем власти Украины утверждают об усилении атак. По словам украинского президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе Россия применила против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 авиабомб и 15 ракет разных типов.

«Удары, которым трудно противодействовать», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Зеленский связал такую ситуацию с ограничениями в скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на территориях, которые находятся под контролем России.

« Наши дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 км/ч и просто не догоняют российские реактивные [БПЛА] . Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой», — написал он.

12 ноября Зеленский обвинил американского предпринимателя Илона Маска в проблемах работы Starlink. При этом в компании SpaceX отвергли обвинения в ограничении работы спутниковой системы.

По информации временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, ограничения Starshield на подконтрольных России территориях действуют седьмой день . Ни от Пентагона, ни от SpaceX до сих пор нет никаких ответов или разъяснений, отметил он в социальной сети Х.

На этом фоне украинский лидер поручил министерствам обороны и иностранных дел Украины, а также своему офису «максимально тесно» работать с Соединенными Штатами и SpaceX. По его мнению, американской стороне «важно быть на правильной стороне истории», для чего «нужно помогать Украине».

Россия существенно увеличила возможности ударов по Украине реактивными дронами, заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. Он обратил внимание, что в ноябре российские войска могут запустить по Украине до 6,5 тысячи реактивных БПЛА, что в 12 раз больше, чем было в августе.

«Вы видите, что зима еще даже не началась, а масштаб атак вырос в разы. И для понимания: в августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных [БПЛА] из России. В ноябре, судя по динамике, их будет 6,5 тысячи. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, а еще добавьте регулярные атаки ракетами и баллистическими ракетами, а еще добавьте десятки тысяч FPV-дронов на оптоволокне», — приводит слова премьера «Украинская правда».

Корецкий также признал, что линии электропередачи и крупные распределительные устройства «невозможно полностью прикрыть».

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина уже несколько дней получает предупреждение о подготовке России к новому удару по энергетике и критической инфраструктуре.

«В этом нет ничего удивительного: они не отказались от своих планов наносить удары по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры», — цитирует его NV.ua.

Украине необходимы боеприпасы для зенитных орудий и авиации, а также ракеты малого и среднего радиуса действия, добавил Игнат.

В конце октября представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что российская сторона продолжает специальную военную операцию, чтобы лишить Украину возможности самой наносить удары по целям в РФ. Москва неоднократно отказывалась от прекращения огня до согласования параметров урегулирования и достижения устойчивого мира: как объясняют в Кремле, это связано с нежеланием давать Киеву «передышку, чтобы залечить раны».

«Главная цель — Киев»

Тем временем The New York Times (NYT) пишет, что интенсивные удары начались на несколько недель раньше, чем ожидалось. Издание допускает, что Киев может стать непригодным для жизни из-за усиления ударов по энергетике.

«Ежедневные удары по энергетической системе Украины вызвали опасения, что столица, Киев, город с населением в три миллиона человек, может стать практически непригодным для жизни в ближайшие месяцы. <…> Киев является главной целью», — говорится в публикации.

Украинские города сейчас находятся «в самом шатком положении» за все время боевых действий, утверждает NYT.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), жители Киева готовятся к «самой суровой зиме» за время конфликта с Россией, и поэтому многие из них покидают украинскую столицу. Все больше людей переезжает в западную Украину.