Российский лидер Владимир Путин может действовать в отношении Украины намного жестче, однако предпочитает не делать этого, заявил президент США Дональд Трамп.
«Думаю, он мог бы действовать жестче. Честно говоря, гораздо жестче», — сказал он на встрече с журналистами.
По словам главы Белого дома, российская сторона немного отошла от конфронтации. Путин «хотел бы, чтобы все это закончилось», считает Трамп.
Он уточнил, что намерен обсудить «свою любимую тему — Украину» на встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 19 ноября.
Кроме того, у Трампа спросили, почему доступ к системе спутниковой связи Starlink на Украине вновь ограничен.
«Не думаю, что это так. Я об этом не слышал», — ответил он.
«Масштаб атак вырос в разы»
Тем временем власти Украины утверждают об усилении атак. По словам украинского президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе Россия применила против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 авиабомб и 15 ракет разных типов.
«Удары, которым трудно противодействовать», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Зеленский связал такую ситуацию с ограничениями в скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на территориях, которые находятся под контролем России.
«Наши дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 км/ч и просто не догоняют российские реактивные [БПЛА]. Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой», — написал он.
12 ноября Зеленский обвинил американского предпринимателя Илона Маска в проблемах работы Starlink. При этом в компании SpaceX отвергли обвинения в ограничении работы спутниковой системы.
По информации временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, ограничения Starshield на подконтрольных России территориях действуют седьмой день. Ни от Пентагона, ни от SpaceX до сих пор нет никаких ответов или разъяснений, отметил он в социальной сети Х.
На этом фоне украинский лидер поручил министерствам обороны и иностранных дел Украины, а также своему офису «максимально тесно» работать с Соединенными Штатами и SpaceX. По его мнению, американской стороне «важно быть на правильной стороне истории», для чего «нужно помогать Украине».
Россия существенно увеличила возможности ударов по Украине реактивными дронами, заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. Он обратил внимание, что в ноябре российские войска могут запустить по Украине до 6,5 тысячи реактивных БПЛА, что в 12 раз больше, чем было в августе.
«Вы видите, что зима еще даже не началась, а масштаб атак вырос в разы. И для понимания: в августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных [БПЛА] из России. В ноябре, судя по динамике, их будет 6,5 тысячи. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, а еще добавьте регулярные атаки ракетами и баллистическими ракетами, а еще добавьте десятки тысяч FPV-дронов на оптоволокне», — приводит слова премьера «Украинская правда».
Корецкий также признал, что линии электропередачи и крупные распределительные устройства «невозможно полностью прикрыть».
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина уже несколько дней получает предупреждение о подготовке России к новому удару по энергетике и критической инфраструктуре.
«В этом нет ничего удивительного: они не отказались от своих планов наносить удары по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры», — цитирует его NV.ua.
Украине необходимы боеприпасы для зенитных орудий и авиации, а также ракеты малого и среднего радиуса действия, добавил Игнат.
В конце октября представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что российская сторона продолжает специальную военную операцию, чтобы лишить Украину возможности самой наносить удары по целям в РФ. Москва неоднократно отказывалась от прекращения огня до согласования параметров урегулирования и достижения устойчивого мира: как объясняют в Кремле, это связано с нежеланием давать Киеву «передышку, чтобы залечить раны».
«Главная цель — Киев»
Тем временем The New York Times (NYT) пишет, что интенсивные удары начались на несколько недель раньше, чем ожидалось. Издание допускает, что Киев может стать непригодным для жизни из-за усиления ударов по энергетике.
«Ежедневные удары по энергетической системе Украины вызвали опасения, что столица, Киев, город с населением в три миллиона человек, может стать практически непригодным для жизни в ближайшие месяцы. <…> Киев является главной целью», — говорится в публикации.
Украинские города сейчас находятся «в самом шатком положении» за все время боевых действий, утверждает NYT.
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), жители Киева готовятся к «самой суровой зиме» за время конфликта с Россией, и поэтому многие из них покидают украинскую столицу. Все больше людей переезжает в западную Украину.