Песков: закрытие границы между Россией и Эстонией не принесет ничего хорошего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Эстонии закрыть границу повлечет проблемы для самой республики. Также он отверг обвинения в якобы причастности российской разведки к попытке поджога оборонного завода. В Госдуме предположили, что на самом деле решение Таллина — это попытка давления на Москву в преддверии трехстороннего саммита РФ, США и Китая в Шэньчжэне. Тем временем на границе уже образовалась очередь.

Решение Эстонии полностью закрыть границу с Россией повредит самой республике, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эстония строит «стену». Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили»,

— сказал представитель Кремля.

Также он отверг высказанные Таллином обвинения в якобы причастности Москвы к организации поджога на оборонном заводе Threod Systems, ставшие формальным поводом к закрытию погранпунктов.

«Подобные обвинения мы слышим не только из Таллина, мы слышим их и из других европейских столиц. Все эти заявления не имеют под собой никакой основы, никакой аргументации — ни доказательств, ничего. Они абсолютно голословны», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Москва не воспринимает, не приемлет и полностью отрицает эти обвинения.

«Безудержная русофобия»

15 ноября министр иностранных дел республики Эстонии Маргус Цахкна объявил о решении с 1 декабря закрыть все пограничные пункты пропуска. Премьер-министр страны Эстонии Кристен Михал подтвердил эти планы, назвав их «возможными». Позже он выступил за бессрочное закрытие границы .

Причиной послужило обвинение в том, что сотрудники российской военной разведки якобы причастны к организации поджога на предприятии Threod Systems, выпускающем беспилотники. Никаких доказательств своих слов в Таллине не привели.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что министерство проверит достоверность заявлений Таллина о планах закрыть границу.

«Если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии», — прокомментировала дипломат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» выразила уверенность, что на самом деле решение Эстонии призвано усилить давление на Москву перед встречей глав России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

«Однозначно себе делают хуже. К закрытию границы нужно повод найти, особенно в преддверии 19 ноября . Лишний раз информационно подсветиться и опять обрушиться с обвинениями на Россию», — указала депутат.

Журова также предположила, что перед трехсторонней встречей представители Эстонии еще раз заявят о якобы причастности России к попытке поджога завода.

Удар по Нарве

Катри Райк, бывший мэр эстонского города Нарва, расположенного на границе и соединенного мостом с российским Ивангородом, в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предупредила, что закрытие програнперехода крайне опасно для экономики населенного пункта.

«Конечно, полное закрытие границы — это экономический удар для жителей Нарвы . Грузоперевозки, которые последние годы шли через южную границу, полностью исчезнут. Ненавистная пограничная очередь приводила в город людей, которые здесь ели и ночевали, ездили на такси», — констатировала экс-чиновница.

Кроме того, некоторые жители Нарвы зарабатывали по €10 в час стоянием в очереди к границе вместо других людей. Райк объяснила, что безработица в городе вдвое превышает средний показатель по Эстонии, а закрытие погранпункта может еще и оттолкнуть потенциальных инвесторов .

«Нельзя недооценивать моральный удар от закрытия границы. Нарва больше не город-мост, а тупик», — заключила бывший мэр.

Председатель Нарвского городского собрания Урбо Ваарманн также допустил, что закрытие границы может привести к нарушению работы местных предприятий и, как следствие, сокращению рабочих мест. В этой связи он потребовал от властей Эстонии разработать конкретный план по поддержке региона.

«Мы ожидаем от правительства конкретной, финансово обеспеченной помощи пострадавшим компаниям, поддержки в создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций, а также долгосрочных решений коммунальных проблем жителей», — написал политик в Facebook.

Ваарманн указал, что эти шаги необходимо согласовать с городом и бизнесом еще до закрытия границы.

Огромные очереди

Хотя анонсированное Таллином закрытие пограничных переходов произойдет через две недели, в Нарве и Ивангороде уже образовались очереди из сотен людей, которым необходимо перейти в Россию или Эстонию.

«К утру в списках ожидания было уже около 500 человек . Люди мерзнут, ждут несколько часов, при этом пограничники пропускают небольшие группы по 20–25 человек в час. Те, кто приезжает после 10–12 утра, рискуют вообще не попасть на КПП до закрытия», — пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, пограничники проводят тщательные досмотры всех проходящих, а некоторых еще и отправляют на отдельные допросы. В самих очередях возникают конфликты, в том числе из-за людей, которые заранее записались в списки ожидания и в итоге проходят вперед тех, кто отстоял всю ночь.