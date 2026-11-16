Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил влияние удара ВСУ по Крымскому мосту на урегулирование украинского кризиса. По его словам, временного перемирия не будет: России нужен «мир на многие годы и столетия», подчеркнул Песков. В Госдуме считают, что Владимир Зеленский «хочет продолжать войну» и планирует сорвать мирные переговоры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия желает «мира на столетия» и продолжит переговорный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о влиянии удара ВСУ по Крымскому мосту на урегулирование конфликта.

«Что касается корреляции с мирным процессом, мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому специальная военная операция продолжается, а переговорный трек — это то, что должно к этому миру нас и привести», — отметил он.

Песков обратил внимание, что мирный процесс сложный и растянутый по времени, «состоит из огромного количества деталей, значение каждой из которых очень трудно переоценить». При этом он подчеркнул, что Москва не позволит Киеву «подзалечить раны» с помощью временного перемирия.

По словам Пескова, движение по Крымскому мосту после атаки украинских дронов продолжается , сейчас происходит оценка незначительных повреждений.

Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.

«Опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть», — заверил он.

ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По информации Минтранса РФ, проезд по автомобильной полосе переправы временно закрывался — специалисты изучали возможность организации реверсивного движения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачиваются два пункта обогрева . Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом.

«В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты», — добавил он.

«Очередной плевок»

Атака ВСУ на Крымский мост — провокация, которая призвана омрачить усилия по мирному урегулированию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Очевидно, это злобная провокационная атака, которая призвана омрачить предстоящую встречу [лидеров России, США и Китая] в Шэньчжэне и вообще все те усилия, которые направлены на достижение мирных позитивных инициатив», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет согласился с тем, что украинский удар по мосту может быть направлен на срыв мирных переговоров.

«Агрессивные выпады украинского агрессора можно расценивать как очередной плевок на большие миролюбивые усилия американской стороны, стремящейся остановить кровопролитие, и явный отказ киевской хунты от мирного диалога», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Шеремет выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет продолжать войну, продолжая отсиживаться в комфортном логове за границей, пока повсеместно стирается инфраструктура его страны».

По мнению депутата Госдумы, председателяпартии «Родина» Алексея Журавлева, Россия может ответить на удар по Крымскому мосту последовательным уничтожением транспортной инфраструктуры Украины.

«Как РФ может ответить на удары по Крымскому мосту? Следует продолжать методично «выносить» инфраструктуру противника», — сказал он NEWS.ru.

В частности Журавлев считает необходимыми удары по мостам через Днепр: хотя эти переправы частично повреждены, Киев все еще может их отремонтировать, поэтому нужно исключить любую возможность их восстановления, пояснил депутат.

«Наша армия не заставит ждать с ответом на очередную террористическую атаку», — поддержал депутата Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru.