«Звучит безумно»: США хотят, чтобы Виктор Орбан выдвинулся на пост генсека ООН

Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выдвинуться на пост генерального секретаря ООН, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, кандидатуру Орбана поддерживают не только США, но также Россия и Китай. В Госдепе полагают, что он может рассчитывать на восемь голосов в Совбезе. В администрации Трампа его считают «кандидатом мечты» для сторонников MAGA. Сам Орбан отказался от комментариев.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выдвинуться на пост генерального секретаря ООН, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа выдвинула кандидатуру Виктора Орбана на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. США поддержали бывшего премьер-министра Венгрии в решении принять участие в предвыборной гонке и даже выдвинули ему эту идею. В настоящее время план ожидает окончательного решения», — пишет WSJ.

Издание пишет, что источник в Госдепе США признал, что «на первый взгляд это звучит безумно», однако источники газеты утверждают, что с его кандидатурой согласны не только США, но также Россия и Китай.

«Как сообщили официальные лица из США и еще одной страны, когда США, Россия и Китай в Совете Безопасности ООН стремятся к одной и той же цели, они, как правило, ее достигают», — подчеркивает издание.

Почему США продвигают Орбана?

Представитель Госдепартамента США заявил газете, что Орбан может уверенно рассчитывать на восемь голосов в Совбезе ООН, однако получение еще двух из 15 голосов оценивается с меньшей уверенностью.

По словам собеседников издания, Великобритания и Франция вряд ли будут блокировать его кандидатуру, поскольку обычно осторожно пользуются правом вето.

В администрации Трампа Орбана считают политиком, близким по взглядам американским консерваторам. Один из источников WSJ назвал его dream candidate — «кандидатом мечты» для сторонников движения MAGA Дональда Трампа. Среди его преимуществ американские чиновники отмечают позицию по вопросам миграции и опыт противостояния с институтами Евросоюза.

«Американские чиновники в первую очередь связались с Орбаном, чтобы выяснить его заинтересованность в этой должности в ООН. Они обнаружили, что он отнесся к этому предложению с пониманием, хотя и с оговорками, свойственными националистическому политику, и не намеревается выдвигать свою кандидатуру, если не будет уверен в победе», — пишет WSJ.

Сам Виктор Орбан отказался от комментариев, отмечает газета.

Выборы генсека ООН

Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который возглавлял организацию с 2017 года, сложит свои полномочия 31 декабря, а новый генсек должен приступить к обязанностям 1 января 2027 года.

Кандидатуру главы ООН сначала рекомендует Совет Безопасности, после чего ее утверждает Генеральная ассамблея. При этом любой из пяти постоянных членов Совбеза — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция — может воспользоваться правом вето и заблокировать претендента.

Как сообщало 17 октября агентство Reuters, ни один из семи нынешних кандидатов пока не получил поддержки всех постоянных членов Совета Безопасности.

Среди основных претендентов называются глава торгового подразделения ООН, представительница Коста-Рики Ребека Гринспан, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины и постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. По данным Reuters, против каждого из них выступили по два постоянных члена Совбеза.

При этом ранее в июле издание New York Post со ссылкой на источник сообщало, что президент США Дональд Трамп предлагал выдвинуть на пост генсека ООН главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, с которым он подружился во время чемпионата мира по футболу в США.

«56-летний Инфантино сблизился с Трампом в ходе организации чемпионата мира по футболу этого года: этот футбольный функционер, уроженец Швейцарии, делал все возможное, чтобы расположить к себе Трампа и вовлечь его в процесс, даже вручив ему в декабре первую премию ФИФА за вклад в дело мира», — писала New York Post.

При этом NYP отмечает, что эта инициатива также нарушает негласное правило ротации, согласно которому следующим главой организации должен стать представитель Латинской Америки или Карибского бассейна — этот регион последний раз был представлен в 1991 году.