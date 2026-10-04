«Круговая порука»: в Европе придумали новую схему изъятия €200 млрд у России

Группа из 122 депутатов Европарламента предложила вывести более €200 млрд замороженных российских активов из-под управления бельгийского Euroclear и передать их новому общеевропейскому механизму. По данным издания Les Échos, это позволит распределить юридические и финансовые риски между странами ЕС и впоследствии использовать средства для поддержки Украины. Бельгия выступает против того, чтобы единолично отвечать за возможные иски Москвы, тогда как глава МИД РФ Сергей Лавров расценил попытку распределить ответственность между странами ЕС как создание «круговой поруки». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Европарламента предложили передать замороженные в ЕС российские активы на сумму более €200 млрд под контроль общеевропейского механизма, связанного с Еврокомиссией, чтобы впоследствии использовать эти средства для поддержки Украины, сообщает французская газета Les Échos.

Инициатива призвана обойти главное препятствие для использования активов в виде отказа Бельгии единолично нести юридические и финансовые риски, поскольку основная часть российских резервов хранится в расположенном в Брюсселе депозитарии Euroclear, отмечает издание.

Письмо с призывом вернуться к обсуждению этого варианта подписали 122 депутата Европарламента из разных политических групп.

В нем предлагается создать отдельную общеевропейскую структуру, что позволит перенести возможные юридические и финансовые риски с Бельгии на Евросоюз в целом.

Кроме того, пишет Les Échos, сторонники инициативы утверждают, что речь необязательно должна идти о прямой конфискации, а Банк России может формально считаться собственником средств, однако получить их обратно сможет после выплаты Украине репараций.

Почему ЕС не может конфисковать активы?

Ранее 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Бельгия остается «трезвым голосом» в Европе в дискуссиях по поводу конфискации российских активов.

«Собственно, это страна, компания которой является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решение и кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств до конца»,

— сказал он в интервью «Известиям».

При этом Песков не ответил на вопрос о возможной причине возобновления дискуссий по поводу конфискации российских активов в Европе.

Бельгия последовательно выступает против схем, предусматривающих использование основной суммы российских активов, так как депозитарий Euroclear юридически обязан будет вернуть замороженные средства Банку России, если соответствующие ограничения когда-либо будут сняты.

Глава МИД страны Максим Прево в начале сентября заявил, что причины бельгийских возражений «не исчезли волшебным образом», и Брюссель требует, чтобы возможные риски были полностью разделены между всеми участвующими странами.

Премьер Бельгии Барт де Вевер ранее также настаивал на общеевропейских гарантиях, которые защитили бы страну от возможных претензий со стороны России.

В декабре 2025 года разногласия вокруг юридических и финансовых рисков не позволили странам ЕС согласовать так называемый репарационный кредит, обеспеченный российскими активами, в результате чего союз решил самостоятельно привлечь €90 млрд заемных средств для Украины на 2026–2027 годы на рынках капитала.

На данный момент Брюссель использует доходы, которые образуются при реинвестировании замороженных резервов РФ. По данным Еврокомиссии, к началу октября ЕС и его страны предоставили Украине с 2022 года €227,4 млрд помощи, из которых около €3,8 млрд были получены за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее 30 сентября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отдельную схему использования российских активов.

В заявлении, опубликованном на сайте комитета, ПАСЕ призвала направлять замороженные государственные средства России на компенсации Украине и украинским гражданам по решениям Европейского суда по правам человека.

Ассамблея предложила создать специальный механизм, который мог бы получать российские государственные активы и перечислять средства получателям присужденных ЕСПЧ компенсаций.

ПАСЕ указывает, что только по уже вынесенным решениям Россия должна выплатить более €3,3 млрд. При этом резолюция ПАСЕ носит рекомендательный характер и сама по себе не приводит к передаче российских активов.

«Круговая порука»

Москва считает любые попытки использовать основную сумму замороженных резервов незаконными. Ранее в сентябре глава российского МИД Сергей Лавров назвал идею вывести активы из-под бельгийской юрисдикции «уголовной».

«Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку», — заявил глава российской дипломатии.

Сергей Лавров назвал подобные планы «по сути, воровством».

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин также назвал обсуждаемые в ЕС механизмы «открытым грабежом» и заявил, что, по мнению Москвы, правовых оснований для изъятия российских средств нет.

«Это самый настоящий открытый грабеж. Всего недружественные страны заморозили около 300 млрд евро российских активов. Из них в ЕС хранится порядка 200 млрд евро. Все это им придется вернуть. Причем с огромными процентами»,

— написал он в «Макс».

В конце сентября несколько российских подразделений европейских компаний перешли под временное управление, после чего в Кремле заявили, что действия Москвы являются ответом на политику ЕС в отношении российской собственности.