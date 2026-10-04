Запорожская АЭС под угрозой новых атак. Почему МАГАТЭ отказывается назвать виновных

Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции, 2023 год

МАГАТЭ не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС, несмотря на опасность ядерной аварии. Россия требует от организации признать ответственность ВСУ за удары. Почему агентство не говорит, кто стоит за атаками, и как ситуация на ЗАЭС может стать критической — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объяснил, почему организация не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Он прокомментировал в интервью РИА Новости требования России признать ответственность ВСУ за удары по станции.

«Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность», — заявил Гросси.

По его словам, назвать виновных требуют не только российские власти, но и Украина и западные государства.

Гросси признал, что подход агентства устраивает не всех. Однако организация намерена сосредоточиться на своей технической миссии.

«Выводы и определение политической позиции мы оставляем государствам», — сказал он.

Чего Россия требует от МАГАТЭ

Российские власти неоднократно призывали агентство прямо назвать виновных в атаках на ЗАЭС и связанные с ней объекты.

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на однозначную оценку со стороны МАГАТЭ и лично Гросси. Она подчеркнула, что Россия регулярно передает организации материалы о ситуации на станции.

Действия Украины угрожают безопасности всей Европы, подчеркнула Захарова. Она также обвинила союзников Киева в том, что они покрывают эти действия.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев также требовал от руководства МАГАТЭ осудить атаки и указать ответственных. 13 сентября он сообщил, что по бензовозам с дизельным топливом для ЗАЭС вблизи станции нанесли серию комбинированных ударов. По его словам, погибли двое российских военнослужащих, еще несколько получили ранения.

Глава «Росатома» обвинил в нападении ВСУ и призвал МАГАТЭ «жестко осудить этот преступный акт с называнием виновных». Он подчеркнул, что топливо необходимо для работы оборудования, которое обеспечивает безопасность станции.

Какие повреждения зафиксировало агентство

3 октября МАГАТЭ сообщило, что удары 19, 20 и 27 сентября повредили трансформаторы на Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС. Это оборудование необходимо для подачи электричества на атомную станцию. Кто нанес удары, в сообщении не указано.

В заявлении, опубликованном 2 октября, Гросси призвал прекратить атаки, угрожающие ядерной безопасности, и проявлять максимальную военную сдержанность. По его словам, боевые действия рядом с объектами повышают риск ядерной аварии, даже если сами объекты не являются целью.

МАГАТЭ также обратило внимание на низкие запасы дизельного топлива. В августе и сентябре станция почти три недели работала на резервных генераторах после потери внешнего питания. Военная активность в регионе, по данным агентства, затрудняет доставку новых партий топлива.

Почему остановленной станции нужна электроэнергия

Запорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. На крупнейшей атомной станции Европы находятся шесть энергоблоков. Станция находится под контролем России и не вырабатывает электроэнергию с сентября 2022 года. Все ее реакторы переведены в режим холодного останова.

Даже после остановки реакторов станции нужна электроэнергия. Она необходима для систем охлаждения реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом. При потере внешнего питания эту работу обеспечивают резервные дизельные генераторы.

По сообщению МАГАТЭ от 2 октября, внешнее электроснабжение ЗАЭС зависит лишь от одной линии электропередачи — «Ферросплавная-1». Агентство подчеркивает, что надежные резервные источники питания необходимы для безопасности станции.