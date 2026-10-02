«Осталось примерно 11%». Путин рассказал о сроках освобождения Донбасса

Под контролем Украины остается примерно 11% территории ДНР, заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». По словам президента, российские войска ускорили продвижение, однако Москва хочет завершить конфликт путем переговоров. Что еще сказал Путин об украинском конфликте и как в Киеве отвечали на предложения вывести войска из Донбасса — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин 1 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о ситуации на фронте. По его оценке, украинские войска контролируют около одной десятой территории ДНР.

«В Донецкой народной республике под контролем Украины осталось примерно 11 процентов», — сказал Путин.

Продвижение за сентябрь

Путин сообщил, что за сентябрь российские войска взяли под контроль 1301 кв. км территории в зоне боевых действий. По его словам, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем месяце. Президент подчеркнул, что темп продвижения растет, но Россия заинтересована в прекращении конфликта через переговоры.

«Конечно, нам бы хотелось все это [украинский конфликт] как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров, — подчеркнул Путин. — Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров».

Президент призвал учитывать положение на фронте при обсуждении урегулирования. По его словам, решения должны принимать как власти Украины, так и поддерживающие ее западные государства, прежде всего европейские.

Путин также заявил, что российские войска возьмут под контроль оставшуюся часть ДНР быстрее, чем рассчитывают в Киеве и Европе. По его словам, украинские власти предполагают, что смогут удерживать эти территории полтора года, а европейские политики называют срок в два года.

«Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск»,

— сказал президент.

Нейтральный статус остается целью

Путин также заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России. Президент напомнил о декларации, которую Украина приняла перед получением независимости, в которой говорилось о намерении быть нейтральным государством.

«В декларации написано, что нейтральное государство», — отметил Путин.

Позднее Украина закрепила в конституции курс на вступление в НАТО. Путин назвал этот поворот принципиальным для безопасности России и связал стремление Киева присоединиться к альянсу с причинами конфликта.

«Сложные для нас решения»

На том же заседании Путин высказался о предложениях Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Президент отметил, что некоторые из них предполагают сложные для России решения, но Москва считает их движением в правильном направлении . Он подчеркнул, что гарантии безопасности необходимы обеим сторонам.

Путин также заявил, что на встрече в Анкоридже обсуждались американские предложения, с которыми Россия согласилась.

«Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», — отметил он.

Что Зеленский говорил о выводе войск

3 августа Зеленский отверг возможность вывода ВСУ из остающейся под контролем Киева части Донбасса. Он подчеркнул, что гарантии безопасности остаются ключевым вопросом для Украины. Зеленский опасался, что после паузы Россия возобновит наступление.

В начале сентября украинский президент назвал Донбасс одним из ключевых вопросов урегулирования.

«Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны», — заявил он.

Что предложили в США

13 сентября спецпосланник США Джаред Кушнер, участвующий в переговорах по урегулированию конфликта на Украине со стороны США, заявил, что вывод украинских войск из Донбасса позволил бы продвинуться к соглашению.

По его словам, остальная часть договоренностей уже разработана и согласована. Территориальный вопрос Кушнер назвал самым сложным в переговорах. Он отметил, что задача США — найти решение, которое сблизит позиции Москвы и Киева.