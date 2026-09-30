«Заставят капитулировать». В Иране сообщили о новых планах США по продолжению войны

Представитель КСИР Хосейн Мохеби рассказал, что власти США создали несколько различных сценариев по продолжению войны с Ираном, однако в Тегеране знают о них и подготовились. По данным СМИ, ни Тегеран, ни Вашингтон не надеются в скором времени заключить сделку, а в ноябре, после промежуточных выборов в американский конгресс, армия США может возобновить бомбардировки.

США разработали несколько планов продолжения войны с Ираном. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Хосейн Мохеби.

«У нашего противника в любом случае есть различные альтернативные сценарии. В ходе этой войны они представляли, что своим военным присутствием они заставят нас капитулировать, однако этого не произошло», — сказал военный.

В качестве примера он указал, что, когда американская армия не смогла одержать победу военным путем, Вашингтон перешел к экономической войне и морской блокаде. По его словам, у США есть и другие планы, но Тегеран о них знает и уже подготовился .

Помимо этого, Мохеби заявил, что Иран разрушил большую часть американских военных баз на Ближнем Востоке и они не подлежат восстановлению. По его словам, республика уже разрабатывает новое оружие и в случае возникновения боевых действий применит его.

При этом 27 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телеканала NBC News предупредил, что, хотя Тегеран готов продолжать дипломатические усилия по прекращению конфликта, в случае дальнейшей агрессии Исламская Республика будет ей противостоять.

«Мы готовы вести переговоры настолько же, насколько готовы встретить любой вызов. Мы твердо стоим перед лицом любой агрессии против нас, даже если дело дойдет до войны Судного дня », — сказал дипломат.

Переговоры, «победа» и эскалация

Президент США Дональд Трамп 28 сентября дважды заявил, будто Штаты «победят в этой войне очень скоро». Так, в эфире телеканала Fox News он пообещал:

«Как только мы ее выиграем, цены на нефть упадут, значительно упадут, до уровня, который был до войны».

По его словам, «с военной точки зрения» США уже победили, но не останавливаются на достигнутом. Спустя несколько часов во время пресс-конференции в Белом-доме он также заявил, что «победа» будет достигнута уже в скором времени.

В то же время, по данным агентства Bloomberg, власти Ирана сомневаются, что Тегеран и Вашингтон смогут достичь соглашения и открыть Ормузский пролив для судоходства до назначенных на ноябрь промежуточных выборов в американский конгресс. Причина такого прогноза заключается в том числе в отсутствии значительного прогресса в ходе непрямых переговоров на полях прошедшей Генеральной Ассамблеи ООН.

«Исламская Республика полагает, что существует высокая вероятность эскалации конфликта после голосования 3 ноября », — пишет агентство.

Сам Трамп, по информации газеты The Wall Street Journal, в разговорах с сотрудниками Белого дома выразил сомнения, что ради снятия экономической блокады Иран выполнит озвученные им требования. В этой связи американский президент тоже допустил, что после проведения досрочных выборов в конгресс он возобновит бомбардировки республики .

Кроме того, Трамп в своей соцсети Truth Social опроверг публикации СМИ, согласно которым он якобы согласен ослабить введенные против Ирана санкции в обмен на достижение ядерной сделки.

Ядерный вопрос

28 сентября телеканал Al Hadath передавал, что Тегеран якобы согласился прекратить обогащение урана ради смягчения американских санкций. Однако позже телеканал PressTV со ссылкой на неназванного иранского чиновника опроверг эту информацию. По его словам, власти Ирана не меняли свою позицию и в настоящее время не ведут с Вашингтоном никаких обсуждений ядерной программы .

В тот же день вице-спикер парламента Ирана Али Никзад в разговоре с агентством Fars объявил, что Меджлис рассмотрит скорый выход Исламской Республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Законопроект о немедленном выходе из ДНЯО находится на рассмотрении, и после его внесения он будет рассмотрен в тот же день. Конечно, парламент также рассмотрит международные аспекты этого вопроса», — сказал депутат.

Такое решение он объяснил тем, что Тегеран не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его директору Рафаэлю Гросси, который якобы «проводит лишь формальные проверки и представляет негативные отчеты против Ирана».