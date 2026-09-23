«Гарантии безопасности будут»: Кремль снова пригласил Зеленского в Москву на встречу с Путиным

Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, и российская сторона предоставит ему необходимые гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают встречу лидеров преждевременной без предварительной работы, а сейчас предпосылок для выхода на переговоры на уровне президентов нет, добавил Песков. В то же время Зеленский допустил завершение конфликта до зимы, если США передадут Киеву технологии для ракет Patriot. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, он может приехать в Москву — позиция Кремля по этому вопросу не изменилась. Об этом на брифинге для прессы заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается встречи Путина с Зеленским — здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что позиция Москвы относительно возможных переговоров на высшем уровне также не изменилась, и до встречи лидеров необходимо провести подготовительную работу на экспертном уровне, иначе такой саммит окажется «пустой тратой времени».

Представитель Кремля также заявил, что сейчас Москва не видит предпосылок для выхода на такие переговоры .

«Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоров», — сказал Песков.

«Закончить до зимы»

В это же день Владимир Зеленский, общаясь с американскими журналистами, заявил о возможности завершения конфликта в ближайшие месяцы.

«Есть шанс остановить и закончить эту войну до зимы», — сказал украинский лидер в интервью The Wall Street Journal, добавив, что для этого необходимо выполнение нескольких условий.

Одним из них Зеленский назвал наличие политической воли, а также усиление давления на Россию со стороны союзников Украины.

Кроме того, Киев рассчитывает получить от Вашингтона дополнительные военные технологии и так называемый «зимний пакет», в который должны войти ракеты для зенитных комплексов Patriot.

«Нам нужны некоторые технологии от Соединенных Штатов. У нас есть наш опыт, мы всегда готовы им обмениваться, но нам нужно кое-что от США. Нам нужен «зимний пакет»: ракеты для систем Patriot. Только США сейчас их производят», — заявил Зеленский.

Что об этом думают в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что для ускорения переговорного процесса Киеву необходимо изменить свою внешнюю и внутреннюю политику.

«Он главный помощник или главный противник в деле окончания военных действий на территории Украины. Если он будет упорствовать в своей роли провокатора, поджигателя войны, ударного кулака НАТО против России, то это не те условия, в рамках которых мы можем о чем-то договориться. Пока ничто не предвещает, что он готов радикально поменять свою позицию», — сказал парламентарий.

Для скорейшего выхода на переговоры и завершения конфликта Зеленский должен отказаться от нынешнего курса в отношении РФ, признать референдумы на территориях, вошедших в состав России и провести президентские выборы, считает Новиков.

«Тогда, конечно, создается платформа для переговоров», — заключил депутат.

В свою очередь первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа допустил проведение до конца года трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

«Я думаю, что на встрече [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и [госсекретаря США Марко] Рубио [в Нью-Йорке] важно добиться, очевидно, подтверждения позиций, которые были достигнуты в Москве на встрече со спецпосланниками Трампа. Зеленский уже сдвинулся в сторону диалога», — приводит слова Чепы NEWS.ru.

Политик добавил, что если США удастся «сломить» Европу, которая мешает мирному урегулированию, то трехсторонние переговоры смогут состояться уже в этом году.

Приглашение в Москву

Владимир Путин и представители Кремля ранее неоднократно говорили, что для проведения встречи с российским лидером Владимиру Зеленскому придется приехать в Москву. В июне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил провести личную встречу и закончить конфликт.

После этого помощник президента России Юрий Ушаков снова подчеркнул, что Зеленский в случае заинтересованности в переговорах может приехать в российскую столицу, и что соответствующее предложение Путин высказал Трампу во время телефонного разговора 14 июня.

«Хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

На Украине неоднократно отвергали возможность переговоров в Москве или Минске, высказывая опасения по поводу безопасности украинского президента и его делегации. Взамен Зеленский предлагал встречи в Швейцарии, Турции, ОАЭ и других странах.