«Сопливые носы получат по морде»: глава Башкирии рассказал, как на него собирали компромат

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту сбора на него компромата. Поводом стали показания адвоката экс-мэра Уфы Марата Самойлова — в его телефоне обнаружили переписку, где некий «Абзы» поручал «Студенту» собрать информацию о встречах, вертолетах и «тусовках» главы республики. Под этими именами скрывались председатель Верховского суда Башкирии Раил Шайдуллин и бывший глава Уфы Ратмир Мавлиев. Хабиров считает, что слежку за ним организовали из-за скандала, в котором были замешаны суд и мэрия. Что известно — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) Башкирии возбудил уголовное дело по факту сбора компромата на главу республики Радия Хабирова. Об этом сам Хабиров заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

«Сегодня СК РФ по РБ возбудил дело по ч. 2 ст. 137 — нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное организованной группой. Я не сомневаюсь, что сопливые носы «Абзы», «мальчика-студента» получат по морде», — рассказал он.

В чем суть дела?

О том, что Хабиров обратился в региональное управление СК, стало известно 21 сентября. Тогда глава Башкирии раскрыл, что поводом для обращения стало то, что некоторые люди «своим грязным сопливым носом» лезут в его частную жизнь. Речь шла о показаниях адвоката Марата Самойлова, который представлял интересы экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Защитника подозревают во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание (ч. 2 ст. 294 УК РФ). В рамках следствия Самойлов заключил досудебное соглашение и, по словам Хабирова, «дал ряд очень неожиданных показаний».

Как писал «Коммерсантъ», в телефоне юриста обнаружили переписку с адвокатом Ренатой Гареевой, которая передавала поручения от «Абзыя» (в переводе с татарского «дядя») или «Товарища» некому «Студенту». Издание уточнило, что речь идет о председателе Верховского суда Башкирии Раиле Шайдуллине и экс-мэре Уфы.

«Вопрос следователя: «в ходе осмотра вашего телефона обнаружены сообщения от контакта «Рената Гареева» от 09.09.2026 года: «Поручение от Товарища: Студенту собрать всю информацию по официальным расходам правительства РБ, Радия — встречи, вертолеты, тусовки, его обслуживают целые предприятия питания, пиар, ивент, подарки для гостей и т. д.», и от 13.09 сообщение: «Поручение от Абзы: Студенту собрать всю информацию по расходам правительства...» То же самое. Он дал свой телефон, я читаю скриншоты, которые являются доказательствами в уголовном деле возможном», — рассказал Хабиров.

Самойлов также сообщил, что, помимо мэра Уфы, его отца Рафила и председателя Верховного суда республики, в «преступную группу» также входили бывший прокурор Игорь Пантюшин, Рената Гареева, которая сейчас находится за пределами России, и другие. Все они манипулировали общественным мнением через СМИ «с целью создания благоприятного образа Ратмира Мавлиева» и формирования «негативного образа органов следствия». Кроме этого, члены группы собирали компромат на свидетелей по уголовному делу экс-мэра Уфы и сотрудников управления СК по Башкирии. Два сотрудника МВД, которые участвовали в сборе данных, задержаны.

По словам Самойлова, Шайдуллин также инструктировал Ратмира Мавлиева и «обеспечивал принятие судами республики решений в пользу Мавлиева». В частности, Верховный суд отказывал в аресте бывшего мэра Уфы и восстановил его в должности.

«Вот эта группа недоумков, пытаясь собрать информацию обо мне, полагаю, что информация им обо мне нужна не потому, что они мои фанаты и фотографии расклеят у себя в амурных комнатах, а чтобы, наверное, это публиковать, и какой-то негатив. Они могут навести на след, привести к тяжелым последствиям, которые приведут к гибели людей или членов моей семьи в том числе», — заявил Хабиров.

Он также подчеркнул, что считает подобные действия незаконными. По его словам, в Башкирии действует организованная преступная группировка.

«Я согласен с тем, что они Мавлиева назвали «мальчиком» или «студентом», так он, наверное, им по жизни и останется», — добавил глава республики.

Конфликт с Верховным судом

Он предположил, что слежка за ним была связана со скандалом в Верховном суде. Еще летом в рамках расследования дела в отношении мэра Уфы появилась информация о том, что служебные машины администрации города использовались для личных нужд судей Верховного суда Башкирии. После этого глава горсовета Уфы Марат Васимов обратился в СК с просьбой проверить эти данные.

«Речь идет о поездках в Казань и обратно. В документе указано, что в выходные дни муниципальные автомобили с водителями за счет бюджета якобы использовались для перевозки судей из Татарстана, членов их семей и личного имущества, включая подарки. Васимов просит проверить, причастно ли к этому руководство Верховного суда республики», — писал портал Ufa1.Ru.

В сентябре Контрольно-счетная палата Уфы завершила проверку этой информации. В мэрии признали, что проверка выявила неправомерное расходование бюджетных средств в 136 случаях на общую сумму более 3 млн рублей. Еще в 23 случаях незаконно потратили почти 700 тыс. рублей. Водители автомобилей рассказали, что неоднократно перевозили сотрудников Верховного суда, а также доставляли подарки, цветы и продукты питания в Татарстан, Самарскую область и даже в Москву.

После этого Хабиров обрушился с критикой на Верховный суд и администрацию Уфы. Он заявил, что подобные поездки стали возможны благодаря председателю ВС Раилю Шайдуллину. Так, по словам главы республики, с момента назначения Шайдуллина на должность 46 судей в Башкирии были уволены и заменены выходцами из Татарстана и Самарской области. Хабиров выразил мнение, что судебное представительство в Башкирии формируется «по клановому принципу».

«Вы знаете, какой «мем» ходит в гараже мэрии Уфы? «Верхушка просит машин».

Председатель Горсовета передал в правоохранительные органы сведения о преступном использовании служебных машин. Я не знаю, будет ли возбуждено уголовное дело, но если будет, то случится очная ставка, на которой у [председателя Верховного суда Раиля] Шайдуллина спросят, ездил ли он на машинах мэрии Уфы к себе домой в Казань, и водители — один, другой, третий — скажут: «Я его и возил», «Я возил», «И я», — рассказал глава республики.

23 сентября он сообщил, что, помимо дела о сборе компромата, СК начал расследование об использовании служебных автомобилей мэрии. Кто стал его фигурантами — Хабиров не уточнил.