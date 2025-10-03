«Гнусный подлец»: Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил бывшего командующего войсками в регионе генерал-полковника Владимира Шаманова в «жестокости по отношению к чеченскому народу» и призвал отправить его под трибунал. Поводом для резкого заявления стала критика Шамановым инициативы о переименовании нескольких городов в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывшего командующего российской группировкой войск в Чечне генерал-полковника Владимира Шаманова следует отправить под трибунал за «преступления, которые он совершал». Об этом сообщает ТРК «Грозный». Поводом для резкой реакции стала критика Шаманова планов по переименованию нескольких казачьих станиц в Чечне.

По словам Кадырова, республика «с каждым днем меняется в лучшую сторону», однако «есть люди, которым это не нравится, в том числе и в федеральном центре».

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал», — заявил Кадыров.

Он обвинил Шаманова в том, что он «был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом, который выводил в поле и расстреливал мужское население» и заявил, что «эти преступления обойдутся ему боком и вернутся к нему самому».

В своем выступлении Кадыров также затронул тему названий населенных пунктов республики. Он напомнил, что столица Чечни получила название от крепости Грозная, заложенной российским генералом Алексеем Ермоловым в 1818 году. По его словам, в 2000 году обсуждался перенос столицы в Гудермес, но первый президент Чечни Ахмат Кадыров выступил против. После гибели Ахмата Кадырова предлагалось переименовать Грозный в его честь, однако это предложение было отклонено самим Рамзаном Кадыровым.

«Я тогда заявил, что не согласен с этим предложением, потому что помнил слова и волю Ахмата-Хаджи. Мы не переписали историю тогда, не делаем это сейчас», — заявил он.

О каких переименованиях идет речь

25 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Документ был внесен на рассмотрение парламентом Чеченской Республики.

Согласно проектам, город Серноводское предлагается переименовать в Серноводск, поскольку ранее он имел именно такое название. Наурскую планируется назвать Невре (в переводе с чеченского — «север»), что отражает ее расположение в северной части региона. Шелковскую предлагают переименовать в Терек по реке, на левом берегу которой находится город. Все три населенных пункта получили статус города только в прошлом году.

В пояснительной записке отмечается, что жители Серноводского единогласно поддержали новое название. В Шелковской и Наурской инициативу также одобрили 75,63% и 61,45% жителей соответственно.

Критика Шаманова

Против инициативы выступил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Парламент Чеченской Республики предлагает переименовать казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете. Это история нашего государства! Вы что творите? Я вас спрашиваю!» — заявил он на пленарном заседании.

В ответ Кадыров подчеркнул, что «мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ». По его словам, все решения о переименовании принимались с учетом мнения всех национальностей, включая русских и казаков, и «направлены на сохранение порядка и уважения к подлинной истории». Глава Чечни добавил, что в Наурском и Шелковском районах построены церкви и дома для прихожан, созданы условия для совместной жизни разных национальностей и вероисповеданий.

Реакции генерала Шаманова на эти слова пока не поступало.