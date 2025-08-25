Украина потребовала от союзников $1 млрд ежемесячно. Военная операция, день 1279-й

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшний онлайн. Оставайтесь с нами и следите за последними новостями.
МИД Украины осудил включение портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море в перечень морских портов РФ и призвал Международную морскую организацию отреагировать на это.
Значительные гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, Соединенные Штаты будут лишь оказывать в этом поддержку, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, конкретика по этому вопросу пока не обсуждалась
По делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области задержали четырех новых фигурантов, сообщили в МВД.
По версии следствия, растрату совершили бывший начальник Управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Предполагаемый ущерб оценен в 251 млн рублей.
Украинские военкомы устроили облаву в Одессе, чтобы восстановить 408-й отдельный стрелковый батальон «Черноморская сечь», понесший тяжелые потери в ходе нападения на Курскую область. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.
Известного американского кинорежиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». В частности, ему вменяют «публичную поддержку российской агрессии».
Недовольство со стороны Киева вызвало его участие в Московской неделе кино. Вуди Аллен выступил по видеосвязи, похвалил российский кинематограф, допустил свою поездку в РФ и возможность снять фильм в Москве или Петербурге.
Режиссер уже отреагировал на нападки со стороны Украины. «Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры – это способ помочь чему-либо», – заявил он в беседе с The Guardian.
Специалисты Пентагона изучают опыт боевого применения дронов на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
«Войны беспилотников раньше не было. И мы на самом деле изучаем ее, [министр обороны] Пит Хегсет и все остальные. <...> Это совершенно новый вид войны», — сказал он.
Возвращенных сегодня в Россию восьмерых жителей Курской области удерживали на Украине полгода, с февраля. Об этом рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Одного мужчину родные забрали в Орловскую область, второго госпитализировали в Курскую областную больницу на реабилитацию — у него контузия. Сегодня вечером дочь заберет домой еще одну нашу землячку. Остальные пока будут здесь [в пункте временного размещения]», — написал он.
Следующее заседание контактной группы по военным поставкам Украине в формате Рамштайн состоится в Лондоне 9 сентября, сообщили в минобороны Германии.
❗ В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Херсонской области ВСУ атаковали город Каховку с помощью беспилотников, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Сброс произведен по территории предприятия с припаркованными фурами. Автомобили горят», — написал Филипчук в своем Telegram-канале. Сведений о пострадавших нет.
Украинское командование пытается любыми способами удержать позиции у Красноармейска, заявил генерал Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
В течение дня дроны ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Налеты совершались на город Шебекино, село Новая Таволжанка, поселок Чапаевский, село Орехово, хутор Дубровка, село Шелаево, село Нечаевка и село Новоалександровка. Повреждены дома, автомобили, линии электропередачи.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат Виталий живет за пределами страны. По ее словам, он «уезжал не во время полномасштабной войны», а до ее начала.
Месяц назад депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала о том, что брат Юлии Свириденко, будучи мужчиной призывного возраста, уехал учиться в Лондон и не вернулся. Он был депутатом Черниговского облсовета и представлял партию «Слуга народа». РИА Новости выяснило, что теперь он работает в британской юридической фирме и получает более $50 тыс. в год.
Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского, а также допустил свой отказ от участия в ней.
Трамп заявил, что его в шутку называют «президентом Европы», говоря о представителях стран ЕС из числа союзников США по НАТО.
Вооруженные силы Украины заминировали плюшевую детскую игрушку и сбросили ее с беспилотника в селе Граково под Купянском Харьковской области. Мину удалось вовремя обнаружить и обезвредить благодаря бдительности местных жителей, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
Прием Украины в Европейский союз (ЕС) был бы «исторической ошибкой». Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.
Эстония поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье устава НАТО, заявил глава МИД республики Маргус Цахкна.
«Подтверждено непоколебимое обязательство Эстонии содействовать обеспечению надежных гарантий безопасности Украине. Необходимо продолжить работу над гарантиями, подобными статье 5 устава НАТО, совместно с Украиной, Европой и США», — отметил Цахкна по итогам беседы с вице-премьером Украины Тарасом Качкой.
США продолжают работу над согласованием гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог во время визита в Киев, передает Associated Press.
В Одессе военкомы задержали 40 украинских мужчин, ранее депортированных из РФ и 22 августа вывезенных на Украину из серой зоны на грузино-российской границе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Президент США Дональд Трамп назвал войну Украины с Россией «конфликтом личностей».
«Война между Украиной и Россией оказалась серьезным конфликтом личностей. Мы собираемся остановить его тоже», – заявил он.
Киев уже обсуждает с Варшавой приостановку оплаты Starlink для ВСУ из-за вето президента Кароля Навроцкого, сообщает министерство цифровой трансформации Украины.
В настоящее время Starlink оплачен до 1 октября. Навроцкий отказывается подписывать соответствующий закон, требуя, чтобы из него был убран пункт о помощи неработающим беженцам с Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может повлиять на решение о том, войска каких государств из «коалиции решительных» потенциально могут быть размещены на территории страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Не мне решать и говорить о «boots on the ground» [войска на месте]. Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников «коалиции решительных». Это имеет значение. «Boots on the ground» — важный фактор», — сказал он.
❗ В Горловке (ДНР) в результате украинского беспилотника ранены два мирных жителя Никитовского района города. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.
❗ В городе Рубежное (ЛНР) один человек погиб после удара украинского беспилотника по стоянке строительной техники, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики. Еще двое получили ранения.
Восьмерым возвращенным в Россию с Украины жителям Курской области предоставлено место в пункте временного размещения, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
«Сотрудники Российского Красного Креста встретили еще 8 жителей Курской области, прибывших с территории Украины. Сейчас специалисты Службы восстановления семейных связей РКК работают с ними в пункте временного размещения», — написал он.
В Одесской области полицейский сбежал за границу, оставив свою жену в машине, сообщает «Страна.ua».
Инцидент произошел на трассе «Одесса – Рени». Полицейский из Запорожской области остановился у пункта пропуска «Паланка», выскочил из машины и перебежал границу с Молдовой. Остановить его не успели. В машине осталась его жена, которая заявила, что ничего не знала о намерениях мужа.
Минобороны РФ показало кадры боев за село Запорожское в Днепропетровской области. Сегодня оно было занято российскими войсками.
С Украины удалось вернуть в Россию мать с шестилетним сыном и девочку-подростка, сообщает ТАСС. Это стало возможным при содействии детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Катара.
3839 жителей Белгородской области зарегистрировали право собственности на квартиры, полученные ими взамен утраченных в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего средства на эти цели были выделены 4458 жителям.
Государственный долг Украины к июню 2025 года значительно вырос и достиг практически 100% ВВП страны, пишет украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные министерства финансов страны.
Внешние обязательства Украины оцениваются в $138,7 млрд, внутренние — в $46,14 млрд.
❗ Четыре украинских беспилотника уничтожены с 11:20 до 15:40 мск дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась огромная пробка.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Почерк президента США Дональда Трампа в письме премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, касающемся атаки Киева на трубопровод «Дружба», выдает злобу на Украину. Такое заключение в беседе с aif.ru сделал врач-психиатр Василий Шуров.
«Трамп всегда пишет толстым маркером или фломастером, чтобы быть максимально доминирующим, заметным. А тут он открыто пишет «very angry», да, он очень зол», — объяснил психиатр.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России ударами по энергетической инфраструктуре мешают подготовке Киева к зимнему сезону, сообщает «Интерфакс-Украина».
Глава украинского государства обвинил РФ в срыве хозяйственных мероприятий. По его словам, российские войска якобы атакуют не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи на Украине.
В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях Белгородской области оборудованы укрытия в заглубленных помещениях и слепых зонах, у входов установлены дополнительные модульные укрытия, а педагоги прошли обучение по оказанию первой помощи в центре медицины катастроф, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в каждом классе есть аптечки, а с детьми каждый день будут проводиться 15-минутные занятия по безопасности.
У президента США Дональда Трампа «еще много карт» в украинском конфликте, заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер. Речь идет о поставках американского оружия Киеву.
«У президента Трампа еще много карт, которые он может использовать. Очевидно, мы поставляем оружие НАТО, продаем американские вооружения нашим союзникам по НАТО и Канаде, которые потом передают их Украине. Это, безусловно, можно усилить, и процесс идет очень хорошо», — отметил он.
Украина в рамках чешской инициативы поставки снарядов, закупленных в третьих странах за счет западных государств, получила более трех млн крупнокалиберных боеприпасов, сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.
Удары Киева по нефтепроводу «Дружба» — это чистой воды бандитизм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по €9 млрд, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль в Киеве, пишут украинские СМИ.
Польша не сможет платить за Starlink для Киева из-за вето Навроцкого на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев, заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский.
Главы МИД Евросоюза 30 августа встретятся, чтобы обсудить19-й пакет санкций против России, пишет Politico.
Зеленский заявил, что Украине нужно не менее $1 млрд от союзников ежемесячно, чтобы закупать американское оружие.
Президент Финляндии Александр Стубб призвал не преувеличить свою роль или роль Финляндии на переговорах по Украине, состоявшихся в Белом доме.
Президенту России Владимиру Путину следует знать, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабевает, заявил министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль.
Врио замглавы Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении бюджетных средств при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области, где он раньше занимал должность вице-губернатора. Против него свидетельствовали ранее задержанные чиновники Алексей Сошников и Рустэм Зайнуллин. Точную сумму ущерба не называют: по данным ТАСС, она составляет 1 млрд рублей. При этом Telegram-каналы пишут, что речь может идти о 3 млрд рублей.
Зеленский намерен обсудить подготовку к возможной встрече с Владимиром Путиным на встрече со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве, передает Reuters.
Колумбийский наемник ВСУ ликвидирован в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Владикавказа, сообщили в Росавиация.
Итальянское правительство готово оказать поддержку с разминированием территории и водного пространства, пишет газета Repubblica.
Восстановление отношений между Россией и Европой станет возможно только после урегулирования конфликта на Украине, но их характер уже не будет прежним, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
В Россию при посредничестве Катара удалось вернуть женщину с шестилетним ребенком с Украины, а также 15-летнюю девочку из Испании, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.
❗️ ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, сообщили Минобороны.
В ноябре 2024 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил экс-главкому ВСУ, послу в Великобритании Валерию Залужному присоединиться к политической команде главы государства Владимира Зеленского перед будущими выборами, но получил отказ, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
При этом, как пишет газета, Залужный «в какой-то степени» проявил преданность. Он пообещал, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжаются боевые действия, и не станет преподносить администрации президента «никаких неприятных сюрпризов».
Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины гражданам в возрасте до 24 лет, зарегистрирован в украинском парламенте, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании своего заместителя Владимира Базарова.
По словам главы региона, задержание Базарова связано с его предыдущим местом работы в Белгородской области. По предварительной информации, дело касается строительства оборонительных сооружений.
Мобилизованный погиб после задержания сотрудниками военкомата в Черкасской области на Украине, сообщает «Страна.ua».
МИД Украины призвал Венгрию «не говорить Владимиру Зеленскому, что делать» — так в Киеве ответили на требования Будапешта прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». По словам министра Андрея Сибиги, Венгрии следует «диверсифицировать» поставки энергоресурсов, «как вся остальная Европа». Зеленский ранее намекнул, что существование трубопровода зависит от того, снимет ли Венгрия вето на членство Украины в ЕС.
ВСУ с помощью дрона подбросили заминированную плюшевую игрушку в харьковское село Граково, подозрительный предмет вовремя нашли и разминировали, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности, дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
Подразделения российских военных заходят в том числе и на окраины Константиновки в Донецкой народной республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.
В Крыму задержали женщину, которая стала жертвой обмана СБУ и по указке кураторов планировала с помощью взрывчатки, вмонтированной в православную икону, подорвать сотрудников ФСБ России, сообщили в ведомстве.
В мае ей позвонил представитель СБУ, и, представившись следователем ФСБ России, сообщил, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя деньги в кредит и перевел их на нужды ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, по команде злоумышленников, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела преступникам.
Затем она направилась в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство. Женщина принесла эту икону на КПП здания УФСБ по региону, где и была задержана российскими силовиками.
🔴 Мирный житель получил тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Министры обороны стран Евросоюза 29 августа обсудят увеличение военной поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
Министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством, сообщает газета Die Zeit
🔴 Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить вину за торможение мирного процесса на Москву, пишет китайская газета China Daily.
ВСУ охотятся на автомобили скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области и сожгли уже 27 из 55 карет скорой, которые оказывают помощь людям на данных территориях, заявил в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
🔴 Средства ПВО сбили 21 беспилотник над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ. Семь БПЛА перехватили над Смоленской областью, шесть — над Брянской, по три — над Орловской областью и Московским регионом и по одному — над территориями Калужской и Тверской областей.