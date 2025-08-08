На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией за ночь сбили 30 беспилотников. Военная операция, день 1262-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1262-й день
Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников над шестью регионами России. Главком украинской армии Александр Сырский признал, что ВСУ «не доглядели» операцию «Поток» в Судже. Телеканал CNN представил пять возможных сценария завершения украинского конфликта, однако ни один из них не выгоден Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:21

ВСУ «где-то не доглядели» и не учли характер действий России, что позволило ВС РФ в марте использовать газопровод для прорыва позиций украинской армии в Судже, сообщил главком украинской армии Александр Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН.

8:15

CNN описал пять возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной, однако ни один из них, по оценке телеканала, не является благоприятным для Киева. Среди вариантов — заморозка боевых действий, двухлетнее удержание позиций и крах поддержки Запада. При этом, как отмечает CNN, сама по себе встреча Путина и Трампа не изменит ход конфликта.

8:11

🔴 Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь

8:06

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 30 дронов над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Девять беспилотников военные над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть БПЛА — над Саратовской областью, пять — над Брянской, по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Волгоградской областями.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1262-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Какие китайские автобренды могут покинуть российский рынок?
«Рольф» ожидает ухода китайских автобрендов из РФ из-за развала дилерской сети
CNN описал пять сценариев конца конфликта на Украине. Почему все они невыгодны Киеву?
CNN описал пять сценариев конца конфликта на Украине
Анну Асти внесли в базу «Миротворца»
Хачанов проиграл в драматичном финале престижного турнира в Канаде
В Госдепе раскрыли, как Трамп будет добиваться прекращения конфликта на Украине
Вирусолог оценил вероятность нового локдауна из-за лихорадки чикунгунья
В Британии обеспокоились, что Путин и Трамп «запугают» Зеленского
Водонаева о жизни в бедном районе Лос-Анджелеса: «Сплошной стресс»
Полиция задержала россиянина, который 25 лет назад жестоко убил двоих
Глава РФПИ заявил, что Трамп опроверг фейковые новости о встрече с Путиным
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска
Россиянам рассказали, какие китайские автобренды находятся на грани ухода из РФ
Россиянам рассказали, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Россиян предупредили о поддельных смартфонах, которые заражены вирусами
Суд в Бурятии оштрафовал женщину за употребление слова «хохлы» в мессенджере
У Тимати и Валентины Ивановой родилась девочка
Володин опубликовал опрос о необходимости детских SIM-карт
Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь
Бывшие бойцы «Азова» попали в огневое кольцо
Раскрыта схема финансирования группировки, ответственной за теракт в «Крокусе»
Врач рассказала, кому нельзя есть много арбузов
В Москве загорелись десять гаражей
Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение Нетаньяху об оккупации Газы
СМИ утверждают, что Украина и Польша попытаются сорвать учения «Запад-2025»
Журналист сообщил, что кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по оккупации Газы
Доллары в глазах. Всем ли после 55 нужно менять свой хрусталик глаза на искусственный?
Врач Курцхалидзе: почти всем после 60 лет может понадобиться замена хрусталика
«Белый список» и капча: как будет работать интернет в России при блокировках
В Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений
День Физкультурника в Москве: топ локаций масштабного фестиваля
Для гостей Дня Физкультурника проведут 200 тренировок по 20 видам спорта
Уникальное пространство: в «Лужниках» открылась гибридная ледовая площадка
В Москве заработал уникальный всесезонный каток со специальным покрытием
8 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 8 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Полная аморальность»: Захарова раскритиковала Украину за отказ забирать 1000 пленных солдат ВСУ
Захарова раскритиковала Киев за отказ принимать пленных солдат ВСУ
Секретный материал: лучшие роли Дэвида Духовны
«Отложить на 49 или 99 лет»: в Польше назвали возможный сценарий заморозки конфликта на Украине
В Польше назвали возможную формулу приостановки украинского конфликта
«Голый пистолет»: лютая полицейская комедия возвращается спустя 30 лет — с Нисоном вместо Нильсена
Российские кинотеатры начали показывать комедию «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном
Уже не менее 10 жертв: на Кубани выросло число погибших от отравления самодельной чачей
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
«Компромисс найден». Чего в России ждут от встречи Трампа и Путина
Ушаков: место проведения встречи Путина и Трампа согласовано
Совместный ответ: страны БРИКС могут объединиться против пошлин Трампа
Президент Бразилии намерен обсудить со странами БРИКС ответ на пошлины США
Все моря России: сколько их на самом деле и откуда разница в подсчетах
Моря России от Азовского до Чукотского — сколько их на самом деле?
