Над Россией за ночь сбили 30 беспилотников. Военная операция, день 1262-й

ВСУ «где-то не доглядели» и не учли характер действий России, что позволило ВС РФ в марте использовать газопровод для прорыва позиций украинской армии в Судже, сообщил главком украинской армии Александр Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН.
CNN описал пять возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной, однако ни один из них, по оценке телеканала, не является благоприятным для Киева. Среди вариантов — заморозка боевых действий, двухлетнее удержание позиций и крах поддержки Запада. При этом, как отмечает CNN, сама по себе встреча Путина и Трампа не изменит ход конфликта.
🔴 Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 30 дронов над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Девять беспилотников военные над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть БПЛА — над Саратовской областью, пять — над Брянской, по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Волгоградской областями.