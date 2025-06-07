Силы ПВО сбили 36 беспилотников над пятью областями. Военная операция, день 1200-й

За ночь силы ПВО отразили атаки 36 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили тактическое продвижение вглубь обороны противника, сообщает РИА Новости. В Китае прогнозируют эскалацию в зоне СВО из-за шагов канцлера ФРГ Мерца. В Тернополе (запад Украины) произошли взрывы. ВС РФ закрепились на новых позициях у Волчанска и Тихого Харьковской области, сообщает ТАСС. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.