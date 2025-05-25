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Россию за ночь атаковали 110 беспилотников. Военная операция, день 1187-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1187-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Минувшей ночью ВСУ атаковали российские регионы 110 беспилотниками, сообщили в Минобороны. 16 БПЛА сбили в Тульской области, где один из дронов упал во дворе жилого дома. По 14 аппаратов уничтожили в Брянской и Калужской областях, по 13 — в Тверской области и столичном регионе. В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу московских и калужского аэропортов, сейчас все они работают в штатном режиме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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