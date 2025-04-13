Вредоносная деятельность и экстраординарная угроза: Трамп продлил санкции против России

Трамп продлил на год действие санкций Байдена против России

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкционного режима против России, введенного Джо Байденом в 2021 году. Основанием для продления названа «вредоносная деятельность российских властей», представляющая «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности США.

Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа № 14024, который его предшественник Джо Байден подписал 15 апреля 2021 года. Этот указ формирует правовую основу для применения ограничительных мер в отношении России. Теперь документ сохраняет юридическую силу до 15 апреля 2026 года и обеспечивает возможность сохранения и усиления санкционного давления.

В пояснении указывается, что продление режима необходимо в связи с продолжающейся «вредной внешнеполитической активностью» Российской Федерации. Такие действия, по формулировке Белого дома, по-прежнему представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности США, их внешнеполитическим интересам и экономике.

Перечень угроз:

подрыв свободных выборов и демократических институтов в США и у их союзников;



кибератаки на американскую инфраструктуру и интересы;



использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;



давление на диссидентов и независимых журналистов;



подрыв стабильности в регионах, критически важных для безопасности США;



нарушение международного права, включая принципы территориальной целостности государств.

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — говорится в заголовке документа, внесенного Белым домом в федеральный реестр нормативных актов.

Как подчеркивается в документе, эти действия продолжают рассматриваться властями США как «экстраординарная угроза» . В связи с этим продлевается действие ограничительных мер, включая блокировку активов, запрет на экономическое сотрудничество с рядом российских структур и введение вторичных санкций против иностранных финансовых организаций, взаимодействующих с российским оборонным сектором.

Указ Байдена

Исполнительный указ № 14024 был подписан Джо Байденом 15 апреля 2021 года. В нем содержалась правовая база для санкций против России в ответ на действия, которые в Вашингтоне сочли угрозой — от вмешательства в избирательные процессы до киберактивности и применения коррупционных схем за рубежом.

Первые меры включали: замораживание активов российских физических и юридических лиц, ограничения на операции американских компаний с российскими структурами, запрет на покупку российского госдолга, санкции в отношении ключевых отраслей российской экономики.

С 2022 года указ дополнялся подзаконными актами, расширявшими ограничения. Санкции затронули энергетический, финансовый и технологический секторы.

close Президент США Джо Байден во время подписания указа о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, 21 февраля 2022 года The White House/Reuters

Позиция России

Москва отвергает все обвинения в ведении «вредоносной деятельности». Российские официальные лица неоднократно заявляли, что санкции являются незаконными и должны быть отменены.

Президент России Владимир Путин утверждал, что санкционное давление Запада не достигло целей, а его последствия обернулись ростом цен на энергоресурсы и продовольствие в самих США и странах Евросоюза. По его словам, России удалось сохранить макроэкономическую устойчивость, тогда как инициаторы санкций столкнулись с внутренними социально-экономическими проблемами.