Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Россией ночью сбили 107 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1136-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1136-й день
close
Евгений Биятов/РИА Новости
Дежурные средства ПВО с девяти вечера 3 апреля до утра перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего, 34 БПЛА, сбили над Курской областью, три дрона пытались атаковать столичный регион. Ночью вводили ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Утром все воздушные гавани вернулись к привычному режиму работы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:12

Россия пока не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом Владимиром Путиным, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

09:10

В НАТО не ставят под сомнение необходимость мирного решения конфликта на Украине, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

«Я поддержал новую американскую администрацию и выразил благодарность госсекретарю США Марку Рубио за американскую мирную инициативу, направленную за прекращение войны на Украине. Никакое государство-член [НАТО] на состоявшихся переговорах не поставило под сомнение необходимость [достижения] мирного решения этого конфликта. Акцент на этом делала каждая сторона [участвовавшая во встрече глав МИД]. Это [мирное урегулирование], действительно, получило большую поддержку», — объяснил он.

09:07

Решение по восстановлению разрушенной ударом ВСУ Каховской ГЭС отложили до окончания военных действий, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

09:05

Председатель СК Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях спецоперации, которые могли бы стать примером для подростков.

09:03

08:57

Узбекистан приветствует начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.

08:42

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сумела предотвратить начало третьей мировой войны и имеет успехи в процессе урегулирования украинского конфликта.

08:34

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Полтавской областях.

08:32

Пострадавших и повреждений в результате ночной атаки БПЛА в Орловской области нет, заявил губернатор Андрей Клычков.

«Одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область совершена этой ночью — перехвачены и уничтожены 30 БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО - повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки», — написал он.

08:30

❗️ Владимир Зеленский и Владимир Путин «готовы заключить сделку», заявил президент США Дональд Трамп на борту своего самолета. Он рассказал, что в переговорах есть «большой прогресс», президент Зеленский «готов к сделке, и я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке, и тогда удастся остановить убийства тысяч молодых людей каждую неделю».

08:26

В США ждут, когда глава РФПИ Кирилл Дмитриев расскажет президенту Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры по Украине, сообщили источники агентства Bloomberg.

08:24

Труба газопровода и крыша частного дома получили повреждения из-за атаки украинских БПЛА в Тамбовской области, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

«В Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», — написал он и добавил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

08:22

Жителям белгородского приграничья начали выплачивать по 15 тыс. рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тыс. рублей пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек. До конца следующей недели 80 млн рублей будут перечислены. На оставшуюся сумму сделали заявку в правительство Российской Федерации», — отметил глава Белгородской области.

08:20

Жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА в городском округе Чехов, сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Уважаемые жители! Сегодня в 02:05 над территорией м. о. Чехов силами ПВО сбит один БПЛА. Повреждения получили дома на ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилове. В зданиях повреждены остекления. Жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают экстренные службы», — уточнил он.

08:18

Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых БПЛА в Липецкой области, заявил губернатор Игорь Артамонов.

«Жертв и разрушений нет <…> Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков», — написал он и поблагодарил военных за работу.

08:15

Украина демонстрирует отсутствие любого желания двигаться к урегулированию конфликта и прекращению огня, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, комментируя ночную атаку ВСУ. Он назвал ее демонстрацией нервной реакцией украинских властей на продолжение диалога России и США.

08:10

❗️ Временные ограничения вводили на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ночью. В 02:24 все ограничения отменили.

08:05

⚡️ С девяти вечера и до пяти утра средства ПВО сбили 107 украинских дронов, сообщило Минобороны. Над Курской областью уничтожили 34 БПЛА, над Орловской — 30, над Липецкой — 18, семь над Калужской, по четыре над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря. По три дрона сбили в Тамбовской области и в столичном регионе, два в Брянской области, еще по одному — в Воронежской и Тульской областях.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1136-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Трамп готов говорить с Путиным. Но советники тормозят разговор
Трампу рекомендовали не звонить Путину до прекращения огня на Украине
В Кремле оценили возможность возобновления диалога с Европой
В США раскрыли, когда Маск уйдет из американского правительства
В России сильно упали продажи автомобилей
В Пермском крае ликвидировали аварию, оставившую без воды более 17 тыс. человек
Разгромное поражение ЦСКА от «Динамо» назвали катастрофой
В США рассказали, что профсоюзы пытались отговорить Трампа от введения тарифов
Новости и материалы
Телевизионные частоты передадут для 5G в течение 5 лет
iPhone подорожает до $2300 из-за пошлин Трампа
В офисе Зеленского ответили на вопрос о новых пакетах помощи от США
В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире
Стало известно о действующем счете Украины в российском банке
Момент поджога припаркованного автомобиля в Москве попал на видео
США приобрели у России максимальное количество одного драгоценного металла
Возлюбленная Синнера из России обыграла пятую ракетку мира в США
Касаткина впервые проиграла под флагом Австралии
Израиль начал новую наземную операцию на востоке Газы
«Хронический воспалительный процесс»: врач Лапа рассказала, из-за чего заболел Ефремов
В ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии обезвредили украинский беспилотник
МВФ спрогнозировал риски для мировой экономики
Посетивший США глава РФПИ оценил ход переговоров по Украине
Россиян предупредили об образовании «ямы» на рынке вторичного жилья
Маск отреагировал на приговор Марин Ле Пен
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Трамп спас мир от мировой войны
Трамп представил дизайн «золотой карты» для получения гражданства
Все новости
В России могут внедрить биометрию для езды на электросамокатах
На спасение Паши Техника требуется 12 миллионов рублей
Следователи объявили в розыск российского «хлопкового короля»
«Меня мучает мой мозг»: загадочная история смерти «черного барона» Петра Врангеля
Как погиб последний лидер русских белогвардейцев барон Врангель
Анастасия Миронова
Полмиллиона за четыре дня. Как цены на ремонт добивают рождаемость
Лечение в Москве или съемки за 2,5 млн: чем займется Ефремов после освобождения
Mash: Ефремов поедет на обследование в Москву сразу после освобождения
​​Не только Агент Смит: 10 лучших ролей Хьюго Уивинга
4 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 4 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Американец пытался подружиться с аборигенами с помощью колы. Его не убили, но арестовали
Американца арестовали за попытку контакта с аборигенами Андаманских островов
«Находишь мужчину, он погибает»: риэлтора наказали за «бизнес-план» для жен бойцов СВО
Риелтора Орлову приговорили к 80 часам работ за слова о бойцах СВО
«Единственный путь»: Зеленский допустил компромисс по территориям
Зеленский допустил прекращение огня в ближайшие недели или месяцы
Никаких муляжей: Трамп украсит Белый дом 30 тысячами дефицитных яиц
Трамп отказался заменить настоящие яйца пластиковыми для украшения Белого дома
30+ лучших книг по психологии для саморазвития и личностного роста
Лучшие книги по психологии, которые стоит прочитать: от Зигмунда Фрейда до Джеймса Клира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами