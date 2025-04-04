Над Россией ночью сбили 107 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1136-й

08:05

⚡️ С девяти вечера и до пяти утра средства ПВО сбили 107 украинских дронов, сообщило Минобороны. Над Курской областью уничтожили 34 БПЛА, над Орловской — 30, над Липецкой — 18, семь над Калужской, по четыре над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря. По три дрона сбили в Тамбовской области и в столичном регионе, два в Брянской области, еще по одному — в Воронежской и Тульской областях.