Над Россией ночью сбили 107 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1136-й

Россия пока не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом Владимиром Путиным, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
В НАТО не ставят под сомнение необходимость мирного решения конфликта на Украине, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
«Я поддержал новую американскую администрацию и выразил благодарность госсекретарю США Марку Рубио за американскую мирную инициативу, направленную за прекращение войны на Украине. Никакое государство-член [НАТО] на состоявшихся переговорах не поставило под сомнение необходимость [достижения] мирного решения этого конфликта. Акцент на этом делала каждая сторона [участвовавшая во встрече глав МИД]. Это [мирное урегулирование], действительно, получило большую поддержку», — объяснил он.
Решение по восстановлению разрушенной ударом ВСУ Каховской ГЭС отложили до окончания военных действий, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Председатель СК Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях спецоперации, которые могли бы стать примером для подростков.
Узбекистан приветствует начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сумела предотвратить начало третьей мировой войны и имеет успехи в процессе урегулирования украинского конфликта.
Пострадавших и повреждений в результате ночной атаки БПЛА в Орловской области нет, заявил губернатор Андрей Клычков.
«Одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область совершена этой ночью — перехвачены и уничтожены 30 БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО - повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки», — написал он.
❗️ Владимир Зеленский и Владимир Путин «готовы заключить сделку», заявил президент США Дональд Трамп на борту своего самолета. Он рассказал, что в переговорах есть «большой прогресс», президент Зеленский «готов к сделке, и я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке, и тогда удастся остановить убийства тысяч молодых людей каждую неделю».
В США ждут, когда глава РФПИ Кирилл Дмитриев расскажет президенту Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры по Украине, сообщили источники агентства Bloomberg.
Труба газопровода и крыша частного дома получили повреждения из-за атаки украинских БПЛА в Тамбовской области, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.
«В Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», — написал он и добавил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
Жителям белгородского приграничья начали выплачивать по 15 тыс. рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тыс. рублей пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек. До конца следующей недели 80 млн рублей будут перечислены. На оставшуюся сумму сделали заявку в правительство Российской Федерации», — отметил глава Белгородской области.
Жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА в городском округе Чехов, сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин.
«Уважаемые жители! Сегодня в 02:05 над территорией м. о. Чехов силами ПВО сбит один БПЛА. Повреждения получили дома на ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилове. В зданиях повреждены остекления. Жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают экстренные службы», — уточнил он.
Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых БПЛА в Липецкой области, заявил губернатор Игорь Артамонов.
«Жертв и разрушений нет <…> Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков», — написал он и поблагодарил военных за работу.
Украина демонстрирует отсутствие любого желания двигаться к урегулированию конфликта и прекращению огня, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, комментируя ночную атаку ВСУ. Он назвал ее демонстрацией нервной реакцией украинских властей на продолжение диалога России и США.
❗️ Временные ограничения вводили на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ночью. В 02:24 все ограничения отменили.
⚡️ С девяти вечера и до пяти утра средства ПВО сбили 107 украинских дронов, сообщило Минобороны. Над Курской областью уничтожили 34 БПЛА, над Орловской — 30, над Липецкой — 18, семь над Калужской, по четыре над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря. По три дрона сбили в Тамбовской области и в столичном регионе, два в Брянской области, еще по одному — в Воронежской и Тульской областях.